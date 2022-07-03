賽馬娘 Pretty Derby 繁體中文版 已在 iOS 及 Android 平台上架｜《賽馬娘》這款手機遊戲／動畫作品，以真正存在的日本賽馬為藍本，擬人化成多位長有馬耳、馬尾的美少女角色，集育成、比賽、演藝元素於一身，加上別樹一格的服裝，在日本、香港Cosplay界人氣極高，即睇小粟帽 特別週 東海帝王多位《ウマ娘》Cosplay美圖共50張。

東海帝王最多人Cos

東海帝王是動畫版《賽馬娘》的女主角，原型是一匹日本純種競賽馬，競賽生涯贏得四項一級賽事（22013年8月去世），所以非常多fans。擬人化後是一位熱血型女主角，這型也相當皇道可愛，難怪多人cos。

日本競馬文化經營出色，名種、冠軍馬都有大把fans，這個遊戲成功將馬匹育成與美少女idol文化二合一，成為超強IP。日本的賽馬媒體也很會玩，在2021年《東京Sports》的馬報編輯更「下海」扮演另一位人氣角色「特別週」。放心，其他30多張圖都是美女（笑）

《東京Sports》圖片

賽馬娘角色小粟帽 特別週 東海帝王Cosplay圖輯50張（點圖欣賞）

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