《SLAM DUNK》男兒當入樽全新動畫電影《The First Slam Dunk》已鐵定於12月3日全日本上映，除公開了5位湘北球員的個人海報，7月7日日本時間晚上7時，更在YouTube舉行網上發表會，20秒最新預告片曝光！



安西教練！我想睇山王戰！

電影版主題《The First Slam Dunk》，這個The First究竟是甚麼意思呢？電影應該不會是TV的重製版吧。而在YouTube直播的留言欄中，可以看到中英日文的留言，大家都好期待。最多人提及的，就是希望電影直接描寫TV版完結後的全國大賽豐玉戰，以及最後的山王戰。

👉香港動漫節2022懶人包｜防疫要求一文看清／NFT門票免排隊掃筍貨

不過原來整個網上發布會，只得1條20秒中左右的短片，在SLAM DUNK的空心字內，可以看到以3D技術+2D筆觸繪製成的湘北5子！暫時未提及任何故事方面的細節。

+ 9

今次直播有很多網民提早幾小時在等，大家都在討論自己最想看到的故事：山王篇，櫻木背傷後的後日談。最不想看的就是remake版。

網民意見精選

+ 2

👉一拳超人｜村田版魔改劇情敵人餓狼失控 粉絲數5宗罪毀One神原作

大家期待已久的《SLAM DUNK》電影版，終於有新的消息和上映日期了。

《Slam Dunk男兒當入樽（灌籃高手）》海報圖公開！日本福島一間電影院「 Aeoncinema 」，透過官方推特公開多張照片，寫下「太早掛起來不行嗎？」仔細一看，照片竟是大家引頸期盼的《SLAM DUNK》海報圖，公開的成員包含湘北高中籃球隊隊員的宮城良田、三井壽、流川楓、櫻木花道、赤木剛憲等 5 人。



+ 19

👉Slam Dunk電影版上映日期曝光 戲院公開電影海報滿滿回憶殺