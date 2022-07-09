賽馬娘攻略．大量免費寶石取得方法刷首抽｜賽馬娘遊戲中可掘到寶石的都算多，除了一開始營運贈送的一堆寶石外，還有不少方法可以獲取，下文就為大家詳細分享，如何「無限」取得寶石。



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《賽馬娘》免費石分為兩個大類，一個是一次性，即拿完就沒有。而另一類是可以重覆不停拿的，一直玩下去都有得拿。



👇👇詳細介紹如何取得大量免費寶石👇👇

一次性寶石｜方法1：FB專頁

第一個其實很簡單，在遊戲主畫面左下角，有一堆Banner，其中一個寫着FACEBOOK。只要按下去， 再返回遊戲，就會發現多了100石，那個是連結到官方Facebook網頁，不過甚都都不用做，只要退出返回遊戲內就能拿100石。

一次性寶石｜方法1：FB專頁

一次性寶石｜方法2：睇遊戲故事

第二個是遊戲的故事看完一次都會送石，每個故事送約20至50石，雖然很少，但所有主線，活動支線連角色故事有數十個，全部看完其實都拿不少，加上故事未來會不斷增加， 數百個數十石加起來其實能拿頗多的寶石。另外特別留意每個新池新角色，都可以免費看個人故事到第四章。初期蛋池不計計，之後有新角色池就可以看（每一位都有80石）。

一次性寶石｜方法2：睇遊戲故事

一次性寶石｜方法3：主要任務

第三個來源是做任務，當玩家完成主要任務會送一堆石，而且要完成好簡單，例如填個人資訊、填生日日期、更變稱號、URA決賽跑第一之類。初期初心玩家很多石都是依賴主要任務獲得，新玩家隨便育成一兩次應該有數個任務同時完成，玩數天應該可以拿一堆石回來。另外亦都特別留意有限定任務，遊戲會定期新增限定任務，完成一個系列限定任務送錢、送其他道具之餘，偶爾都會送石，部分甚至會送抽蛋券、必得券任務都在這裏獲得。通常限定任務都會連活動一起出，平常留意活動資訊，看到限定任務就記得做完就可以。

一次性寶石｜方法3：主要任務

一次性寶石｜方法4：跑比賽

第四個來源是跑比賽，在獎盃室可以看到所有可以跑的，由GIII至GI的所有賽事，每跑贏一個比賽拿到第一都可以獲得石，OP和PreOP不計算，只算GIII至GI。而且無需要同一個一次育成內完成，每次育成隨便找個角色，去跑還未跑贏的賽事拿到獎盃即可。EX盃是指特殊賽事，剛開服只有URA盃，未來會增加不同的賽事，跑贏一次新賽事，就拿一次盃賽獎勵石，所以都可以叫長玩長有的。

一次性寶石｜方法4：跑比賽

一次性寶石｜方法5：競技場升級

第五個來源是競技場，競技場每提升一次等級都會送石，總合評價等級，由F級一直升到SS，中間可以20多次石，等級評價會根據玩家在競技場隊伍，放角色的評價高低總合而決定。簡單來說就是放一堆A級角色上去就會升到A級以上，放S級角色會再升去。評價等級是會一直上升，最多能到SS級，全部拿過一次之後就不可以再拿。

一次性寶石｜方法5：競技場升級

一次性寶石｜方法6：競技場結算

第六個來源同樣是競技場，由CLASS 1至CLASS 6，每星期結算之後，如果達標可以晉升一個CLASS，然後可以拿一次性的石的獎勵。一星期升一次，最後升到CLASS 6就完結。暫時日版今天為止都最多是CLASS 6，未有7、8之類。那升到CLASS 6之後又如何，沒法再升又如何呢？其實每星期能成功維持CLASS都可以拿到獎勵。

無限量寶石｜方法1：競技場維持CLASS

無限量拿的石方法一便是競技場維持CLASS，當玩家降級或者再升級，即所謂競技場升降機，都可以拿到獎勵石，沒錯降級也有，不過會少一點。理所當然再升上去，會比第一次升上去拿的石少很多，拿得最多一定是守着CLASS 6沒跌下去，維持CLASS就能拿到，這個獎勵每個星期都可以拿，每次都有數百石的獎勵。

一次性寶石｜方法6：競技場結算

無限量寶石｜方法2：登入獎勵

第二個可以無限拿的石便是登入獎勵，每隔數天連續登入就可以拿一次石，不過數量有些少。

無限量寶石｜方法2：登入獎勵

無限量寶石｜方法3：每日任務

同時再說第三個來源，便是每日任務，每日只要完成所有每日任務，就能總合拿到30石，每日30，連同登入獎勵確實很少，就當做積少成多吧。

無限量寶石｜方法3：每日任務

無限量寶石｜方法4：公會（社團）

第四個可以無限拿的，是公會（社團）的石，不過這是每個月才結算一次，公會會根據每個月所有公會成員刷出來的粉絲數，按比例做排名由D+到SS級，等級愈高的的公會，每次結算拿的石愈多，一般A級公會每月結算能夠拿1500石、SS級公會能拿3000石。一般玩家公會都是B至S級左右，所以當加入公會每月能多拿1000至2000多石。

無限量寶石｜方法4：公會（社團）

無限量寶石｜方法5：星座盃冠軍會議

第五個可以重覆拿到石的，是星座盃冠軍會議，即每個月舉行一次的PVP大賽。雖然台版剛開服還未開，但很快就會有，一場大賽全部參加要跑81次比賽、1局5場，即8局初賽，8局複賽和1場決賽。每一局會根據跑贏多少場給予獎勵石。最後決賽拿冠軍，當然可以拿更加多的石。不過無論輸贏，每次大賽即使只參加陪跑，都可以最少拿到1000多2000石以上。

無限量寶石｜方法5：星座盃冠軍會議

無限量寶石｜方法6：每月活動

第六個可以重覆拿石便是每個月的活動，直到日版今天為止，每個月都會有支線故事活動（當是轉盤活動即可）。除了看支線故事拿一次性的石之外，完成活動的限定任務，都能夠拿到各類獎品，例如錢、SP或是未來會有的水晶碎片。當然不能少的有獎勵石，完成任務基本都依賴育成，所以正常去玩就能拿到石。

無限量寶石｜方法6：每月活動

無限量寶石｜方法7：賽馬娘名冊

還有一個是圖鑑系，亦即賽馬娘名冊，會根據玩家遊戲進度，收集到的角色，支援卡圖鑑等，名冊是會慢慢提升等級，每升一次等級都可以拿到石，應該無窮無盡，因為日版玩到今天都有石可以拿，每升一級都可以數十石，都是一個免費石的來源，遊戲能夠平常拿到的石。

無限量寶石｜方法7：賽馬娘名冊

無限量寶石｜方法8：不定時獎勵

當然，還有的不少不定時獎勵，例如中文版剛開服，會額外送登入獎勵，又或是營運突然高興，慶祝不知多少萬下載送石、維護送石、周年送石之類等等都會有。總合起來絕對不少。

其實10抽一次1500石，只需要2至3個月就足夠儲一個天井。雖然一開服還未有冠軍會議，但公會已經有，加上一開始可以拿回來的任務石，新手絕對有機會第1個月直接儲到一個天井200抽。



想拿寶石關鍵就是：看故事、完成任務、玩競技場、加公會、打比賽、玩活動！ 小A遊樂園

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