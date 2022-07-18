臉書「匿名公社」討論區，一名台灣婦人自爆將丈夫的哥斯拉收藏品送給親戚的小孩，丈夫憤憤不平，怒花3萬港元報復性消費買玩具洩憤，後續更鬧到要離婚收場。不少玩具迷將事件的討論核心偏向了「女人根本唔知玩具有幾貴」，唯台灣部落客「我是小生」，還有香港動漫界KOL「Nic Chung」都異口同聲表示：「錯重點」，言論獲網民激like。



人妻：離婚五百萬房子歸我

人妻一直沒自覺做法有問題，更鬥氣離家出走， 還罵丈夫行為像個小男孩很幼稚，直到丈夫久久也沒有回覆SNS，才驚覺事態嚴重開始道歉，但丈夫不領情，人妻竟然以離婚迫對方和好，但丈夫竟然表示同意！在後續跟進中，人妻也說女家同意離婚：「媽說希望房子歸我、貼你五百萬」，絕大多數網民認為這段關係只能以分手收場。

雖然C9 vs 哥斯拉這主題是很吸引，但港台兩地KOL均表示，重點不是兩性問題。



C9 vs 哥斯拉這主題是很吸引，但港台兩地KOL均表示，重點不是兩性問題。

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人妻與丈夫對話：

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兩性問題不是討論重點

這件事誰是誰非已不太需要討論，但在很多玩具群、討論區上，發現男性網民將問題核心放到「女人不懂玩具」、「女人不懂高達、哥斯拉的價值」這個偽命題上，不尊重別人才是討論重點。香港知名的KOL Nic Chung一語中的「唔好借啲意因為哥斯拉事件挑動性別矛盾啦，呢個同男女無關，純粹係冇家教咋。」

呢個同男女無關，純粹係冇家教 Nic Chung

FACEBOOK截圖

Nic Chung又表示「男人愛高達、女人唔明白」完全是不合時宜的講法，女性對玩具、動漫狂熱程度不會比男性弱，日本已經有劇集用OL女性主角學砌模型為主題；日本最出名的模型YouTuber東雲也是女性；最新一季《水星之魔女》已經由女性做主角。

兩性也有Gundam支持者，男人愛高達、女人唔明白這句話已不合時宜。

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玩具炒價更加不是重點

也有所謂專家分析哥斯拉玩具的珍藏價值，也是完全捉錯用神。台灣部落客「我是小生」在Facebook發言，上萬人給讚。他認為整件事將兩性身份換位一樣存在問題，將個案倒轉，丈夫覺得太太收藏的手袋太多，擅自將一兩個很久沒用的Hermes手袋送給親戚的女兒，之後還要自己鬧離婚，最後還被網民看出妻子一早已計算好離婚時如何分身家：

從小事看清自己在對方心中的份量有多輕吧 我是小生

FACEBOOK截圖

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