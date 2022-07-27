賽馬娘無課攻略｜北部玄駒最強速度支援卡！玩家值得儲石等待嗎？

賽馬娘繁中版無課／微課攻略，北部玄駒最強速度支援卡值得儲石等待嗎？｜賽馬娘繁中版推出一段時間，相信不少訓練師都開始對遊戲玩法非常熟悉吧，不過要養成一隻實力強的馬娘，好的支援卡絕對少不了，尤其如果一張「人權級」的支援卡就更加如虎添翼。那預期8月推出的「北部玄駒」速度支援卡，值得各大玩家犧牲「使用免費石」抽卡的樂趣，忍手儲石等待嗎？



暫時到目前為止遊戲推出的轉蛋次序與日文原版相同，所以也是差不多時候來第一個換裝蛋池，亦是北部玄駒支援卡的實裝日子，究竟北部玄駒到底應不應該抽呢？這樣說可能有點奇怪，亦相信應該沒人會說小北差、千萬別抽！不過最近不少網民指到底應否「蹲小北」，即有石現在抽，還是到小北出來才抽轉蛋呢？

如無意外北部玄駒支援卡快將推出。

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．北部玄駒實力如何？

北部玄駒，支援卡有多強相信不少人都知道，小北的確是由URA到青春盃年代，最強的速度卡之一，雖然純粹計訓練數字小北並非最高的一張，但因為超高100的得意率（擅長率）高初期情誼值、泛用的技能，加上好用的金技能，基本沒甚麼缺點可言。唯一缺點是比賽加成只有5%，在未來的以比賽為主的巔峰賽育成模式會稍為遜色一點。

小北的能力及技能都非常出色。

巔峰賽除非練根智流，只能放1張速度卡，如不是一般都會用到2張、甚至3張速度卡，，第一張會用的速度卡會是成田路，第二張便是小北。新手聽不明白巔峰賽或成田路是甚麼也不要緊，重點是小北由繁中版今天至日版最少1年半的時間，都是最強的速度卡之一，不會有未來一年就退環境。

不過小北需要3突，即是抽到4張卡，才會解鎖擅長率加成，3突之前是只有固有即20擅長率，以2突小北擅長率20與半桶水的訓練效果加成，絕對較一張滿突SR卡的東商變革甚至榮進閃耀弱，所以坊間會出現一個說法：「既然都肯定抽不滿小北，又或是連3突都做不到，為何要蹲小北呢？借小北回來不就可以，直接去抽其他卡或角色不是更好嗎？」

．值得儲石去等小北嗎？

以不少人的經驗而言，當沒有第一張，又何來會有第二張、第三張呢？沒理由到未來，抽其他卡時才去想歪小北回來，所以今天建議大家去存石抽小北。無非都是讓自己有個機會，以更高機率抽回來，同時可以抽個天井直接換回來。當然不是叫蹲個井用200抽就能一定抽滿小北，這很不切實際，而是要存更多的石，給自己用更少的課金額，抽到3突或滿突的小北回來。相信兩井400抽可以說是抽滿小北的最低限度，如不幸可能要600抽3井也不奇怪。一般期待400抽都應該有2突至3突左右，那未來只要在抽其他支援卡時再歪一張或用多一個汎用彩晶石，那就有滿突小北了。那青春盃不就有主力速度卡可以用了嗎？更可以安心借其他例如美妙姿勢，小海灣來用。而且在抽小北同時，200多400抽一定會抽到一堆SR卡。就算抽完石小北抽不滿，都會有SR卡做基礎戰力，所以在小北池才大抽特抽，可謂沒甚麼損失。

小A還有更多賽馬娘在小北抽卡及育成時的經驗分享，可以參看影片詳盡睇👇

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