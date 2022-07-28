Metal Build Hi-Nu Gundam 高達 試玩開箱 (Metal Build Hi-V)｜MB／Metal Build 是一個大比例、使用金屬、大量上色細節的可動完成品系列，當中多數是SEED、00等年輕一代喜歡的Gundam Series，今次BANDAI選擇了U.C.系列中數一數二的高人氣機體，來自《馬沙之反擊 貝積嘉的子嗣》小說版中的Hi-Nu Gundam（人稱：海牛高達）。



實物開箱｜能否平反網上流出圖超醜樣劣評？

首先，MB Hi-Nu 是去年已經接受預訂的figure，由於近半年日圓兌率變代很大，導致日本本土的貨變得很便宜，加上日本那邊人人都窮，貴價玩具全都被精明的水貨佬逆向輸入到香港。去年收訂最平2600的Hi-Nu，水貨低開至2200，足足平了4百。更致命是7月26日左右，有疑似現貨開箱相片於網上流出，相片中的MB Hi-Nu 與官圖相差甚大，令已經訂購的玩家非常擔心，之後就開始有網民批評：貨多到水滲、等平過2千先入等不利消息。

記者收到實物後，馬上以「眼見為實、自己MB自己影」的信念，極速開箱，希望以有水準的相片，去證實MB Hi-Nu Gundam究竟是否如網傳實物超樣衰。

Metal Build Hi-Nu Gundam 試玩開箱（鍾世傑 攝）

Metal Build Hi-Nu Gundam 試玩開箱（鍾世傑 攝）

全身消光全上色，有裂甲設計，當中的細節為金屬上色，

實物驗證01｜相頭真的勁走樣？面相係咪甩晒色？

最多人談論的是一組官圖與「實物拍照」的頭雕對比。官圖中的Hi-Nu輪廓分明，眼下方位置有分色為深灰。但「實物照」中Hi-Nu卻面容慘白，沒有分色，刻線位無滲線。記者開箱發現，網上圖片只是過度曝光，實物並沒有滲白情況，不過官圖確有受打燈之助，實物墨線未如官圖深刻。

記者親拍實物照，並沒有滲白情況。（鍾世傑 攝）

左為官方圖片／右為網上流出照

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實物驗證02｜體型是否走樣？

網圖又影到Hi Nu又長又瘦，雙膊肥大（細心睇其實是膊頭與背面的飛翔砲背包混成一片）。紫色非常之淺，好肉酸！而且全身刻線位也沒有滲線，尤如「素組」模型，網民睇完表示唔值2000幾蚊。本文相片以1:1微距 macro lens，盡量不令商品照片變型走樣，可見體型紮實，下盤夠穩。網上流出照也未必有心拍得figure特別醜，只是手機多為廣角鏡，拍照會令figure看來又長又瘦，加上曝光難控制，細節就會消失。

左為記者拍攝的實物照（鍾世傑 攝）右邊為圖上流出照

至於MB Hi-Nu身上的細節、刻線又如何？墨線會太淺色嗎？細節有沒有上色？請自行點擊以下Metal Build Hi-Nu 高達機身細節圖輯，由相片自己解釋吧。

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前臂有隱藏的火神式機關砲，細節精美還有金屬上色。

前臂有隱藏的火神式機關砲，細節精美還有金屬上色。（鍾世傑 攝）

實物驗證04｜機身比例上重下輕？

Hi-Nu一大賣點是背包上有六片Fin Funnel 飛翔砲，但網圖並沒有安裝武器，只有火箭砲和飛支後燃引擎，看來底盤肥大很累贅。好在實物上手，裝好6支飛翔砲後，覺得整體比例控制得相當出色，雙腳夠粗，但仍然有一點點不夠重，要將飛翔砲背包向左右拉開，才能不架支撐架企直，否則有機會因飛翔砲太重而向後跌。

將飛翔砲背包向左右拉開，才能不架支撐架企直，否則有機會因飛翔砲太重而向後跌。（鍾世傑 攝）

將飛翔砲背包向左右拉開，才能不架支撐架企直，否則有機會因飛翔砲太重而向後跌。（鍾世傑 攝）

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實物驗證05｜乳牛盾牌真的很醜嗎？

而早就被人詬病的紫色乳牛花紋盾牌，雖說來自小說原版插畫有典故，但這個設計實物化後真的太震撼，很多人看不順眼；實物的紫色比較深，有手噴上色的freehand感，不是模型那種平價的水印貼紙花紋。用色深，比網上流出圖順眼，細節跟盾內構都有金屬油上色，還不錯。

盾牌的花紋比想像中順眼，而且有手噴上色的freehand感（鍾世傑 攝）

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總評分：86分

可玩性：80分 可動：85分 外觀：90分 手工：90分

Metal Build一般都是行SEED系model身型帥氣路線。但今次Hi -Nu卻有很重的軍事感，身型重厚，細節情報量也非常高。最不滿是6支飛翔砲非常難裝，足足裝了15分鐘，相應的透明支撐架設計惡劣，無法擺出好看的角度，浪費了製作精美的出色組件。

飛翔砲透明支撐架設計惡劣，無法擺出好看的角度，浪費了製作精美的出色組件。（鍾世傑 攝）

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