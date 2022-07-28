香港動漫電玩節 2022 現場率先直擊｜ACGHK 2022 由 7 月 29 日 至 8 月 2 日於灣仔會展舉行，香港01率先入場，選出8個必睇、必買的重點：比如買《EVA新世紀福音戰士 新劇場版．終》4D版前賣券、《機動戰士高達 庫克羅斯·德安之島》電影前賣券！還有「高達模型王」參賽作品！



01｜CSL PS5 及 Xbox 打機專區

兩大遊戲機平台今次會與動漫節指定5G網絡供應商CSL合作參展，PS5有《GT7》、《Stray》流浪貓遊戲試玩台。《GT7》計時挑戰賽有43吋Sony電視、Shell油券、5G電競神Plan等禮物。

《GT7》計時挑戰賽有43吋Sony電視、Shell油券、5G電競神Plan等禮物。（陳葦慈 攝）

至於Xbox就有$2,988購買Xbox Series S 連12個月Xbox Game Pass Ultimate套裝優惠，更可享半價優惠加入指定csl 5G Plan 24個月服務 (原價$4,776)，並送1套6張隨機款式Mirror海報！

CSL Xbox 打機專區（陳葦慈 攝）

帶同任何正版遊戲光碟／盒帶，到場購買12個月Xbox Game Pass Ultimate（$956），額外加送3個月，即場兌換Game Pass送即食麵碗及無線滑鼠墊。

即場兌換套裝中的12個月Xbox Game Pass Ultimate：送Xbox可摺式收納箱連野餐桌

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02｜高達模型王大賽．買會場紀念版模型

2022年高達模型王大賽參展作品（陳葦慈 攝）

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動漫節2022高達模型王GBWC｜高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP），今年重返動漫電玩節2022 展出得獎作品。同場有13款會場紀念版……（看更多）高達模型王GBWC大賽回歸｜13款會場版模型

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03｜《高達庫克羅斯·德安之島》電影前賣券套裝

元祖0079《高達》最新電影版，8月於香港上映。想睇不如率先在動漫節Medialink攤位購買「前賣券套裝」$328聽落以為很貴，其實當中的精品相當豐富：阿寶「連老豆都未打過我」圖案tee最吸引，還有4款珍藏版紀念卡、安彥良和 導演繪製的複製手稿set（5張）。

《高達庫克羅斯·德安之島》電影前賣券套裝／4款珍藏版紀念卡（鍾世傑 攝）

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04｜電競嘉年華睇比賽買配件

Logitech、Predator、ROG等電競品牌在動漫節內自成一角搞電競嘉年華， 除了買特價配件，還有POCO電競盃傳說對決挑戰賽；Mercedes-Benz Hong Kong League of Legends Tournament 2022；《Apex英雄》掠奪者盃。

Predator、Logitech、ROG等電競品牌在動漫節內自成一角搞電競嘉年華。（陳葦慈 攝）

05｜玩具點只得Gundam！撐HKBTA 香港玩具品牌協會

Threezero Soap Studio等 HKBTA 香港玩具品牌協會成員聯合展出，有大量未公開新作任你影，並有限量及會場限定產品發售。記者自己最喜歡就是POSE+的Star Gaogaigar+金鎚Goldion Hammer了！

POSE+的Star Gaogaigar+金鎚Goldion Hammer（鍾世傑 攝）

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別以為只有Hasbro才有柯柏文，推介這款Yolopark推出的IIES 62cm Cybertron Optimus Prime，有雕像級的細節，身體還有多處可以扭動，睇得玩得。

Yolopark的 62cm Cybertron Optimus Prime（陳葦慈 攝）

06｜《原神》與大量手遊試玩區+勁多model

手機遊戲當然是動漫節內重要一環，間間廠都賺大錢，財雄勢力勁多model cosplayer在場任影。

手機遊戲區：《原神》與多款手遊安排了勁多model（陳葦慈 攝）

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👉動漫節搶 福音戰士新劇場版：終 前賣券套裝｜特典有炒價買到就賺

07｜買《EVA劇場版．終》前賣券／影EVA八達通

《福音戰士新劇場版：終》電影「EVANGELION:3.0+1.01」將於香港上映，7.29將同步於發行商Neofilms 新映影片動漫節2022攤位及網上開售，可得36頁特典小手冊「EVA-EXTRA-EXTRA」，包括漫畫「EVANGELION:3.0（-120min.）」，是《新剷場版Q》的前傳故事。還是多張名家插畫，以及庵野的文字稿。

買4D版前賣券，可得36頁特典小手冊「EVA-EXTRA-EXTRA」

👉動漫節率先睇實物 EVA 八達通卡第2彈｜明日香／綾波麗版

EVANGELION 福音戰士 八達通 第2彈｜綾波麗、明日香特別版閃光八達通卡即將於8月5日上午10時在Ani-Mall動漫周邊精品網作ONLINE預售！香港動漫電玩節羚邦集團攤位 F03 預覽實物，套裝更內含角色立牌一個，可用來放置八達通卡或其他卡片，設計相當精美。（珍藏套裝各限量 3000 套／每套售價: HK$368）

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08｜同人區（可能）全場最驚喜

今年因CP同人祭併入主場館，所以會分大舞台／同人舞台兩part。主舞台方面最吸引的除了Cosplay大賽，7月30日星期六下午達哥會跟歌手Tyson Yoshi上台打機！8月1日、2日分別以idol組合、ACG Cosplay舞團兩個主題，舉行迷你演唱會。而同人區內還有非常之多Coser、同人誌本子攤位，年輕人的創意有時可能比睇大公司玩具、遊戲更令人感到驚喜，必睇！

Medialink旗下Ani-One YouTube 日本動畫節目頻道即將啟動，7月31日1：45pm 至2：45 pm，將於動漫節主舞台舉行開幕禮，又有歌手如Mischa 葉巧琳登台演唱。



同人區舞台一連5日都有很多同人組織、舞團上台演出，喜歡ACG歌曲，K-Pop Cover dacen都有（設計圖片）

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香港動漫電玩節 2022 場館圖