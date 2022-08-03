光年正傳 Disney+ 6月3日上架｜《反斗奇兵》(Toy Story) 是迪士尼重要的動畫系列，不少人由細睇大。《反》的真正主角是牛仔胡迪，性格描寫夠立體，相反巴斯光年Buzz Lightyear雖然玩具賣得好，但戲份在愈後的集數愈少，成為搞笑專用配角。



太空戰士一飛衝天：巴斯的源起故事

而《光年正傳》則算是一套《反斗奇兵》的「戲中戲」，講述巴斯這件玩具，原來是沿自一部太空科幻卡通。Pixar團隊就決定將這部電影製作出來，是一套集科幻、動作、搞笑、感人元素的作品。如果你都想知多一點巴斯的起源，一定要開D+睇睇！

巴斯在《反斗奇兵》內常常講的口號「To Infinity and Beyond」原來也有典故，背後故事很感人。

《光年正傳》電影劇照。（電影公司提供）

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必睇元素01｜另類外傳：一件玩具的起源



《反斗奇兵》真正主角是胡迪，在第2集有詳細描寫他來自甚麼片集，但我們對巴斯光年的出處知之甚少。《光年正傳》這部電影正是想追溯這件太空人玩具的起源故事。原來這位太空戰士有大量先進武器，還有不同性格的戰士伙伴，背後有個勵志感人的太空冒險故事。

《反斗奇兵3》劇照

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《光年正傳》Disney+上架｜6個必睇元素



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必睇元素02｜巴斯配音換人性格大不同



不過要有心理準備，「真人版」巴斯跟傻頭傻腦的「玩具版」巴斯性格相差甚遠，甚至會有人覺得前者有點惹人反感。而為了表達出當中的分別，導演才會棄用Buzz的原版配音員Tim Allen，換上《美國隊長》Chris Evan，聲線聽起來更嚴肅。

Buzz換上《美國隊長》Chris Evan，聲線聽起來更嚴肅。

必睇元素03｜機械貓襪仔萌爆



巴斯並不是貓奴，SOX/襪仔是上司送給他的貓型機械助手，提供情緒支援，氹巴斯光年開心。襪仔樣子可愛，對白也很風趣，而且身上很多高科技機關，睇完片你或者都想買隻襪仔玩具呢。

貓型機械助手襪仔（SOX）樣子可愛，對白也很風趣

必睇元素04｜「星戰」級太空激戰



作品更請到《星球大戰》(Star Wars) 幕後班底參與製作當中的太空戰鬥場面，不過記者自己最喜歡其實是巴斯做實驗飛行員，嘗試駕駛飛船光速飛行試飛，視覺效果震撼又壯觀。

作品更請到《星球大戰》(Star Wars) 幕後班底參與製作當中的太空戰鬥場面

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必睇元素05｜索克天王真身曝光



看過原版會知，索克天王其實是巴斯的爸爸，這個gag明顯源自《星球大戰》黑武士I AM YOUR FATHER，但《光年正傳》版索克天王真身就更加神秘，在此先賣關子。

索克天王在《光年正傳》中的身份跟《反斗奇兵》有點不一樣，在此先賣關子。

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必睇元素06｜很有意義的卡通電影



《反斗奇兵》以玩具角度寫童年寫成長，《光年正傳》卻不一樣。作品中的巴斯本來為一個不容犯錯的完美主義者，卻因為不信任別人，令到太空船被困不明星球。後來他結識了一班失敗者雜牌軍，一同拯救基地，冒險過程不單只搞笑，更教會觀眾過程比結果更重要，而且失敗並不可怕，人也能從失敗中學習成長。

巴斯後來結識了一班失敗者雜牌軍，一同拯救基地。

同場加映：光年正傳的外傳

同期，Disney+ 上更有「一飛衝天：與巴斯踏進光年之旅」製作特輯，35分鐘紀錄片，讓你更了解電影的創作動機，還有有趣的製作花絮。

Disney+ 《一飛衝天：與巴斯踏進光年之》介面截圖

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