高達YouTuber東雲｜250萬人看性感日妹砌模型｜新片挑戰肉體極限

美女砌高達模型拍YouTube｜這個風氣真可說是由日本model 東雲うみ帶起，她樣子可愛、身材也突出，加上真的很用心去鑽研自己的模型技巧，人氣愈高就愈多高手、廠商支持，終打造出240萬follower的砌模型頻道。



靚女親身上陣與模型鬥可動性

60萬follower、影片平均250萬view數的美女YouTuer東雲Umi（想睇更多東雲介紹可以點擊本連結）並不是沒新招沒收視，東雲近日接了一款冷門女機械人模型「機動動姬MoMo」的業配片，由於這隻模型平平無奇也沒甚麼細節可言，東雲醒目的將焦點集中在模型figutre的性感身型、可動關節方面。她先大讚模型身材超好，又說自己也是現役model，擺甫士是她的本業，決定挑戰「機動動姬MoMo」！

東雲近日接了一款冷門女機械人模型「機動動姬MoMo」的業配片（影片截圖）

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換上戰衣與模型比試

點玩呢？原來東雲她換上緊身tee、短褲上陣，與模型figure上演一場人vs模型的高難度擺甫士決鬥：片中東雲彎腰挺胸扒埋地，挑戰肉體極限。

遊戲分3 Round、3個難度進行。Round 1基本動作：轉身回望、擺擺手部動作、半蹲，完全零難度，東雲完成任務。

轉身回望（YouTube影片截圖）

擺擺手部動作（YouTube影片截圖）

模型做的是M字腳「鴨仔坐」，東雲其實做不到（YouTube影片截圖）

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以上就是東雲最新的模型製作開箱文。世界上沒幾多人可以拍到相同類型的影片呢，厲害！



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東雲うみ有幾紅？廠商推出她的人體模型！

自己本身要推出1／20模型！呢次高達迷真的可以砌東雲了。這款PLAMAX MF-70 minimum factory 東雲うみ 是用360度3D Scan根據真人物型製成。1 set 2隻發售，包括三點式泳裝及背心仔+外套剪模型件兩款。（3,520日圓一對／需自行組裝上色）

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