火影／我英／咒術／高達 手機殼｜CASETiFY 老闆賣手機殼賣到7幾千萬買傲瀧，可見手機殼生意真是很好賺。手執大量動畫IP的BANDAI，開辦了GADGET 潮流品牌 Bumpin（由BANDAI ASIA監督），頭砲是由多位香港設計師、藝術家創作的《Pac-Man 食鬼》機殼！



大批日本動畫手機殼｜預定支援iPhone 14

之後還會有《鐵拳》、《火影忍者》、《我的英雄學院》、《咒術迴戰》、《高達SEED》，聽講這一批動畫殼將會有Apple新一代機王iPhone 14的版本，到時全線大賣，BANDAI ASIA可以起間半山獨立屋。

早前BANDAI在動漫節已展示了Bumpin的手機殼。

👉高達YouTuber東雲｜250萬人看性感日妹砌模型｜新片挑戰肉體極限

5款《食鬼》分別由Pat Lee、Tyler Kirkham、Tik Ka From East、Foon Wong、Logan Lubera設計，支援：iPhone 12 & 12 PRO、iPhone 12 PRO MAX、iPhone 13、iPhone 13 PRO、iPhone 13 PRO MAX、Samsung Galaxy S21 Ultra、Samsung Galaxy S22 Ultra。（各＄200）（留意支持iPhone 14的款式，預定於 11 月發售）

👉賽馬娘Cosplay｜7位香港靚女Coser化身特別週、小栗帽、東海帝王

兩舊水買日本公司設計可以考慮

又係日本公司原裝正版，有用心的設計，用料也不俗，售價只是$200左右，撞到喜歡的動畫作品出case，真的會想買。不知將來會不會搞《One Piece》呢？（留意支持iPhone 14的款式，預定於 11 月發售）

《機動戰士高達SEED》Bumpin 手機殼

《機動戰士高達SEED》Bumpin 手機殼

《咒術迴戰》Bumpin 手機殼

《咒術迴戰》Bumpin 手機殼

+ 5

《我的英雄學院》Bumpin 手機殼

《我的英雄學院》Bumpin 手機殼

👉Pan Piano新片｜SPY x FAMILY造型有彩蛋｜扮LOL角色被指不忠原作

《火影忍者NARUTO》Bumpin 手機殼

《火影忍者NARUTO》Bumpin 手機殼

另外還有NAMCO格鬥名作《TEKKEN》的手機殼，5 位人氣角色包括：「風間仁」、「風間飛鳥」、「Lili」、「三島一八」及「Bryan」，全部由jbstyle設計。

👉消費券買iPhone｜等iPhone 14定買iPhone 13｜8商戶收費平台一覽