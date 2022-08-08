《一拳超人》214話 網民評論總結｜歷時7年的村田雄介版《One Punch Man》餓狼篇終於去到尾聲，他在twitter表示下集來多一話結尾會正式落幕。網民對一個敵人竟然打了7年有點驚訝，更對村田版的結局非常不滿。



注意：以下內文劇透了村田版《一拳超人》214話

餓狼篇（ガロウ編）以一位以成為壞人為目標的武術奇才「餓狼」為主角，更決定進行「英雄狩獵」，與英雄協會作對。在網絡漫畫家「ONE」的原作版中，餓狼是有背後動作，有抱負，性格有深度的角色。就連最後敗於琦玉手下，老師不拒一眾英雄要求，不忍殺死餓狼，更一語道破餓狼的動機和性格盲點，被網民視為反傳統王道英雄漫畫的傑作。

連登討論區的網民覺得被村田浪費了7年時間

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日本5ch網民留言：村田一拳還是完了它比較好

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餓狼曾想當英雄

其實餓狼一直想當英雄，他不滿現在的英雄得過且過，計算、投機主義，甚至會任由市民受苦，他要化為對全世界都最公平的「絕對壞」，希望引起全民團結對他，從而召醒英雄的真正精神和價值。所以他會留手、不會殺人，也不會傷害市民。琦玉老師不單以壓倒性的能力打敗對手，言論道理上亦一語道破餓狼的幼稚想法。

村田版變了單純力量的對打

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小朋友喊啦

然而村田版卻太注重將餓狼寫得能人所不能，琦玉曾處於下風。甚至安排餓狼殺英雄，放射線亦令到大量市民至死。所有破壞已經做成，餓狼被琦玉的強大而感化，更反過來教會琦玉神之力，大玩「多元宇宙」將過去與現在的琦玉二合為一，一切回到非發生事故之前，換言之村田雄介使用了編劇界最大禁忌「一切只是場夢」去打圓場，發生過的事就當沒發生，既成的創傷變得沒有損傷，一眾英雄只是被餓狼救過的小朋友阻止，才沒有處死餓狼。

小朋友阻止英雄殺死餓狼

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最應記得的人記不起

雖說還有下一集，村田雄介亦在twitter表示，下一集是餓狼篇的埋尾一話。那村田會不會在最後一話，再次由琦玉之口向餓狼說教呢？Sorry，故事中全宇宙只有傑諾斯記得發生過甚麼事，連琦玉還有主犯餓狼自己也失去了取得神之力，幾乎滅世的一段記錄給洗去了，那再說教又有甚麼意思呢？難怪日本、香港都有不少網民感到失望，更表示想《One Punch Man》快點完結，別再搞壞神作。

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村田已安排全宇宙只有傑諾斯記得，餓狼以神之力幾乎毀了這世界。

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