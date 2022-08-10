8月8日香港土瓜灣街頭發生人稱「土瓜灣大屠殺」，玩具迷大量高達模型、超時空要塞超合金被家人無情掉棄的慘劇。由於畫面實在太震撼，試當真成員蘇豪快手搞了條「試音片」《機動戰士Gundam U》，抽水之餘道出男性為家庭被迫扼殺個人興趣的「男人之苦」。



這條短片以大量Robert Downey Jr.訪問片及《Iron man》電影片段組合而成。就算是Tony Stark那麼富有，後花園可以安放1：1可動高達，一屋高達（Iron Man裝甲），最終還是不敵小辣椒……睇對白就知編劇很理解高達迷，尤其是已婚男性高達迷的心聲，句句打入心：「高達？老婆話冇用，掉晒啦！」「而家間屋佢話晒事！」「成日將錢同時間浪費在冇用既高達上面，有冇顧我感受？」「我唔顧你感受？屋企除左模型有咩唔係你話晒事？連唯一屬於我既都要管？離婚！」如果你未知甚麼是高達模型土瓜灣大屠殺，可以…（收看更多）

試當真「試音片」《機動戰士Gundam U》截圖

但最後，就算高達光束劍再強、出動到米加粒子砲，男人還是敵不過女人一招：「胎氣！」當未來父母為了仔女健康而放棄寵物，迫被千夫所指，相反如果不為下一代著想不去清理玩具，就會被label為不成熟，幼稚。不過！男人9成9最終都是會妥協，一切鬥爭都變得沒所謂，但求BB開心、媽咪放心，死死氣自己將收藏品都送人、掉棄。過多一兩年，連自己曾為高達跟家人爭執的記錄都遺忘了。

試當真「試音片」《機動戰士Gundam U》截圖

試當真「試音片」《機動戰士Gundam U》截圖

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不過影片最後還是留有一線「希望」，就是Tony Stark的女兒Hope，她雖然是女孩子但也喜歡玩高達，還反問爸爸：「點解玩高達要好似做賊咁」，Tony只寄語一句：「你長大後不要做一個抹殺別人夢想的人。」是的，無論是高達、儲波鞋、追明星，人總需要有點夢想和寄託。

試當真「試音片」《機動戰士Gundam U》截圖

願「土瓜灣大屠殺」般的慘劇不再上演，人與人之間需要更多溝通和尊重。

試當真「試音片」《機動戰士Gundam U》截圖

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