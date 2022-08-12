MHR Sunbreak攻略 新傀異化素材掉落一覽 兇鱗／兇骨／兇角入手方法｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已推出，以下為新追加的傀異化素材對應掉落魔物一覽。



新素材全部要傀異探究任務入手 兇鱗兇骨兇角要EX 5星

今次更新追加了11個新的傀異化素材，首先是8個EX 1~4星的傀異化素材都增加了上位版本（但同樣是Rare 8），分別是傀異化堅骨、傀異化上皮、傀異化堅龍骨、傀異化淨血、傀異化上鱗、傀異化堅殼、傀異化銳牙、傀異化尖爪。

這些新追加的素材都是用於武器傀異鍊成，雖然掉落的魔物都是來自1~4星，但是這些上位素材需要在調查等級31以上的傀異探究任務才會掉落，打普通常駐的EX任務是無法得到。在今次更新中追加了幾款新的傀異化魔物，如果覺得以前有某款素材很不好掉，可看看有沒有新的傀異化魔物較符合自己手形。

新傀異化素材，又有排刷了

至於快速提升傀異研究等級方法請見另文攻略：

👉 MHR Sunbreak攻略｜快刷傀異研究等級方法 EX 5星任務解放條件

即睇MHR Sunbreak攻略新傀異化素材掉落魔物一覽 兇鱗／兇骨／兇角入手法：



+ 6

然後還追加了3個EX 5星的新傀異化素材（Rare 9），分別是傀異化兇鱗、傀異化兇骨和傀異化兇角；EX 5星的魔物只會在調查等級51或以上的傀異探究任務才會出現，這3個新素材都是武器傀異鍊成的最終階段要用到，幽鱗用來開放第2個鑲嵌槽、兇角用來解放屬性強化Lv3、兇骨則用來製作擴充百龍飾品洞等級。

兇鱗、兇骨和兇角要打EX 5星的傀異探究任務才能獲得

👉 MHR Sunbreak攻略｜月迅龍紅蓮爆鱗龍弱點 招式 裝備圖鑑性能解說

至於EX 5星的調查任務要如何獲得，記者是打LV 51以上的EX 4星調查任（冰人魚龍、冰牙龍等）開出來，不過想簡單的話直接用任務看版點名搜尋怪物加入別人的任務就可以了，完成任務後自己也會獲得該魔物的調查任。

任務看版十分方便，當然玩家自己的研究等級都要夠51或以上

👉 8月主要遊戲發售時間表16款必玩大作推薦｜Switch PS5 Steam Xbox

新傀異化素材對應掉落魔物一覽掉落一覽（調查等級31以上的傀異探究任務）：



傀異化堅骨（調查等級31以上）：鐮鼬龍王、眠狗龍王、搔鳥、毒狗龍王



傀異化上皮（調查等級31以上）：青熊獸、白兔獸、赤甲獸



傀異化堅龍骨（調查等級31以上）：傘鳥、水獸、土砂龍、岩龍



傀異化淨血（調查等級31以上）：大名蟹、奇怪龍、河童蛙、天狗獸



👉 MHR Sunbreak攻略｜金火龍、銀火龍弱點 招式及裝備性能解說+圖鑑

傀異化上鱗（調查等級31以上）：毒妖鳥、雌火龍、飛雷龍、蠻顎龍



傀異化堅殼（調查等級31以上）：緋天狗獸、泥魚龍、人魚龍、將軍蟹



傀異化銳牙（調查等級31以上）：冰牙龍、怨虎龍、迅龍、剛纏獸



傀異化尖爪（調查等級31以上）：冰人魚龍、雪鬼獸、泥翁龍、妃蜘蛛



👉 真人Tifa｜內地驚見真人蒂法一夜爆紅 網民：不需要cosplay了

傀異化兇鱗（調查等級51以上）：火龍、泡狐龍、電龍



傀異化兇骨（調查等級51以上）：冰狼龍、熔翁龍、轟龍



傀異化兇角（調查等級51以上）：角龍、雷狼龍、千刃龍



👉 RE4 Ashley真人模特超靚女 網民大讚仙氣女神真人比二次元還可愛