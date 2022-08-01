內地驚見真人版Tifa一夜爆紅漲粉數十萬 網民：都不需要cosplay了｜不少人喜愛動漫遊戲、二次元的美少女角色，因為其可以有完美的臉孔、身材和性格；不過當然在三次元現實世界中也不乏顏值極高的美男美女，其中更有不少帶有「動漫風」看起就像是在動漫、遊戲裡穿越到現實物世界一樣。最近就有人發現了一位UP主的長相竟然跟動漫遊戲界的女神《FF7 Remake》Tifa蒂法撞樣相似程度極高，以至說她其實就是Tifa的臉部模特也有人相信！



內地美妝UP主一夜爆紅漲粉數十萬 影片點擊率增過百倍

這位「真人版Tifa」是內地的影片UP主「一個蟹蟹梨」（一个蟹蟹梨），主要分享美妝及服裝穿搭的影片，也會分享購物和女生日用品的心得等等，其頻道本身和動漫遊戲沒有任何交雜。不過經一位網民在內地主流遊戲論壇「NGA」發帖指「發現了真人Tifa」之後，網民們因為一個蟹蟹梨和FF7 Remake的Tifa相似度極高，其頻道亦繼而在網上瘋傳，一夜之間多了數十萬粉絲，影片瀏覽數也由原本的數千一下子增加到數十萬。

眼晴、五官、髮型和氣質都似，當然可能有化妝和美顏效果加持的成份。

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即睇內地驚見真人版Tifa一夜爆紅漲粉數十萬 真人和FF7 Remake版對比：



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近年網上頗為流行以AI演算法配合Photoshop等繪圖軟件將動漫角色畫成「真人」，這位一個蟹蟹梨活脫脫就是現實版Tifa，除了五官相似之外更難得是連氣質都十分貼近，加上髮型也剛好相近。

「一個蟹蟹梨」本人也對這次的爆紅感到不可思議，專門上傳了一條影片表示感謝大家支持，但因為她對動漫遊戲並不熟悉，所以根本沒有意識到原來自己的樣子和動漫遊戲女神Tifa如此神似；本人也表示目前無意cosplay Tifa，會集中在一直以來的內容路線及學習更多影片拍攝、製作技巧。

因為Tifa爆紅之後，一個蟹蟹梨的粉絲數和影片播放數都暴增

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