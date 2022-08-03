8月Switch PS5 Steam Xbox主要遊戲發售時間表16款必玩大作推薦 ｜剛過去的7月可說是Switch的主場，相信不少機迷都仍然忙於MHR Sunbreak狩獵或是剛推出的Xenoblade 3異度神劍3中冒險當中；來到8月雖然未有《艾爾登法環》級的重量級大作，但仍然有不少值得注目的遊戲，以為下16款8月上架遊戲推薦。



PS Plus送 人中之龍7／雙點校園、Saints Row重製必玩

8月份的重點遊戲有「雙點」系列新作《雙點醫院》續作《雙點校園》（Two Point Campus），雙點醫院是當年經典模擬經營遊戲《杏林也瘋狂》（Theme Hospital）的精神續作，而《雙點醫院》本身也是叫好又叫座的佳作，相信續作《雙點校園》也能保持水準。PC用家最重點注目作品自然是《Marvel's Spider-Man》的PC版本，經過Remaster之後相信能帶來更優於當年PS4版的體驗。如果是日系遊戲玩家，就要留意8月底推出的《靈魂駭客2》Soul Hackers 2了。

雙點醫院是當年經典模擬經營遊戲《杏林也瘋狂》（Theme Hospital）的精神續作

本作重點作品之一黑街聖徒重製版

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即睇8月主要遊戲發售時間表 Switch PS5 Steam Xbox 16款必玩大作推薦：



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至於獨立遊戲和細廠亦有一些值得注目的作品，例如被任天堂拒絕上架的「擦邊球」遊戲《按摩狂》改為在Steam推出；由台灣團隊開發的類魂遊戲《Thymesia》記憶邊境亦將在8月中推出。而在8月底則有在外國評價極高的牌組構築+解謎遊戲《Inscryption》邪惡冥刻推出家用版，本作在Steam的7萬個評價中獲壓倒性好評，喜歡Roguelike和牌組構築玩家的話就不要錯過了。

最後提提8月份的PS Plus免費遊戲和Xbox Game Pass新加入遊戲陣容亦已公開，今個月的免費遊戲陣容相當強大，有《人中之龍7國際版》和《Tony Hawk’s Pro Skater 1+2》等，PS Plus用家不要忘了領取。

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8月份XGP新遊戲（部份或於8月稍後時份才上架）：



烹飪模擬器（主機&PC&雲端）

幽靈行動 荒野（主機&PC&雲端）

雙點校園（主機&PC&雲端）

渦輪高爾夫競速（主機&PC&雲端）

遠征軍 羅馬（PC）

外星貿易公司（PC）

深圳I/O（PC）

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8月份PS Plus免費遊戲：



《人中之龍7 光與闇的去向》| PS4 / PS5版

《Tony Hawk’s Pro Skater 1+2》跨世代豪華組合包 | PS4 / PS5版

《小小夢魘》| PS4版

《Unrailed!》| PS4版

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8月Switch PS5 Steam Xbox主要遊戲發售時間表：



按摩狂 Beat Refle

平台：Steam 日期：8月1日



蒼藍雷霆 GUNVOLT 3 鎖環

平台：Xbox One / Xbox Series 日期：8月2日



仙劍奇俠傳七

平台：PS4 / PS5 日期：8月4日



雙點校園 Two Point Campus

平台：PC / PS4 / PS5 / Switch / Xbox 日期：8月10日



進擊羔羊傳說 Cult of the Lamb

平台：PS4 / PS5 / Steam / Switch / Xbox 日期：8月11日



Marvel's Spider-Man Remastered

平台：PC 日期：8月13日



Thymesia 記憶邊境

平台：PS4 / PS5 / Steam / Xbox Series 日期：8月16日



Rollerdrome 酷極輪滑

平台：PS4 / PS5 / Steam 日期：8月16日



RPG TIME：光之傳說

平台：Switch 日期：8月18日



勁爆美式足球23 Madden NFL 23

平台：PC / PS4 / PS5 / Xbox 日期：8月19日



Saints Row 黑街聖徒重製版

平台：PC / PS4 / PS5 / Xbox Series 日期：8月23日



SD高達：激鬥同盟

平台：PS4 / PS5 / Steam / Switch / Xbox 日期：8月25日



靈魂駭客2 Soul Hacker 2

平台：PS4 / PS5 / Steam / Xbox 日期：8月25日



F1車隊經理2022 F1 Manager 2022

平台：PC / PS4 / PS5 / Xbox 日期：8月25日



吃豆人 吃遍世界 Pac-Man World Re-Pac

平台：PC / PS4 / PS5 / Switch / Xbox 日期：8月26日



邪惡冥刻 Inscryption

平台：PS4 / PS5 日期：8月31日



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