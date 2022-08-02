Diablo Immortal上架兩個月營收突破1億美金 鬧得越勁賺得越多｜近年遊戲市場似乎有種「鬧得越勁、賺得越多」的現像，一些在網路上被口誅筆伐的遊戲，往往能造出理想的營收數字。例如2020年推出時在網上罵聲不斷的《原神》，現在是收入全球頭幾位的大熱作品；而最近類似例子則有《Diablo Immortal》暗黑破壞神永生不朽，在推出時因課金政策而被玩家鬧爆，但表現卻持續造好。



下載數破3000萬 兩個月突破1億美金里程碑

據外國手機遊戲數據統計網站Sensor Tower統計，Diablo Immortal暗黑破壞神永生不朽在推出兩個月以來各平台下載次數已突破3000萬次，而iOS及Android雙平台的合計課金量亦已突破1億美元大關。遊戲最近強勁的表現受益於中國版的推出，中國版Diablo Immortal在7月25日上架後，馬上成為中國Apple Store排名第一的遊戲，上架當日的營收排名亦是高倨第三。

果然Diablo在內地就是受歡迎

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即睇Diablo Immortal上架兩個月營收突破1億美金 最快達成此里程碑遊戲排名：



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Diablo Immortal以兩個月時間達到1億美金營收，在手機遊戲中算是較快達到此里程碑的一款，比《Fire Emblem Heroes》火焰之紋章英雄的10星期、Fortnite要塞英雄的12星期等還要快，不過和Pokemon Go的兩星期、以及破記錄的《二之國 交錯世界》的10日達成相比還是有一段距離。但無論如何，數字表明雖然玩家們極力批評本作過份進取的課金和抽蛋機制，如曾有人統計過在Diablo Immortal中想要將一隻角色完美畢業（裝齊所有突滿的5/5星傳奇寶石）可能需要超過50萬美元，但市場亦非不能接受。

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