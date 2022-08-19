記憶邊境Thysemia簡評:出色類魂遊戲 等法環DLC、血源2期間過手癮｜由台灣團隊開發的類魂（Souls-like）遊戲《記憶邊境》（Thymesia）PS版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



戰鬥系統出色 瘟疫武器好玩

《記憶邊境》算是相當本格的魂系遊戲，以類魂遊戲而言它在玩法和美術風格上和本家的重疊程度都比較高，像是元素瓶、死後掉錢、營火等都一脈相承，有人會說這是致敬/受啟發，也可能有人覺得模仿太多已經是抄；以記者個人角度出發的話，由於本人屬於重度魂系遊戲迷、玩再多都不會厭，因此對於有質素類魂的遊戲自然是無任歡迎。

《記憶邊境》最大的亮點是其戰鬥系統：大概是因為開發成本有限，它並不像《Dark Souls》或《艾爾登法環》般有大量武器供選擇，也沒有法術，玩家能使用的基本攻擊和招式固定為軍刀、利爪和羽毛。

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當然遊戲不會讓玩家只得三道板斧打到爆機，遊戲的動作變化就由「瘟疫武器」來負責：瘟疫武器是來自敵人的武器，玩家在營火裝備瘟疫武器之後在戰鬥中消耗能量使用瘟疫武器、打出一次強大的攻擊，可以理解為《艾爾登法環》中的戰灰。收集和研究各種瘟疫武器的性能、對付什麼敵人最為有利是《記憶邊境》戰鬥系統的一大樂趣。

瘟疫武器之一鐮刀，鐮刀就是型

戰鬥整體手感不錯，動作流暢，而且本作沒有「精力」的設定，攻擊、迴避都可隨意進行，只是要注意本作並非Devil May Cry式動作玩法，自己的招式（尤其是瘟疫武器）大部份都有不能取消的硬直，如果一味胡亂進攻就會被電腦教你做人。而且敵人的攻擊（揮劍）期間基本上必定全程霸體，在對方攻擊時玩家只能選擇招架（Parry）或是閃避不能無腦硬砍。

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處決動作都幾有型

幸好本作的招架判定不是太嚴格，多練習幾次就能擋了，熟習節奏和敵人攻擊模式後更可風騷地貼著敵人輸出同時招架/閃避對方所有招式；整體手感比起《Elden Ring》或《Bloodborne》，其實更為接近《仁王》。

關卡設計方面，本作採用類似《仁王》的選擇關卡，在關卡中打到底擊敗Boss便算完成一關，當然途中也會有一些隱藏道具及小徑等可供探索。純以地圖設計論當然是無法和世界級的From Software相比，感覺有少許像過版遊戲般打完一波敵人然後再前進，最大亮點還是在戰鬥系統上。

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好玩但可惜內容量不多

一個可惜之處是本作內容量不多，如果直衝爆機大概10小時左右便能完成遊戲，若要打齊支線和收集也是15小時左右。另外是敵人的種類也不多，來來去去都是幾個基本模組再加一些特效或換了武器就變成另一種敵人，稍欠誠意。當然相對地遊戲售價也不貴，Steam版賣165港元、PS版則是238港元，買到十多小時有質素的遊戲內容是可接受，如果仍然嫌貴就可能要等等將來會不會有特賣了。

遊戲的畫面質素以非3A級製作而言是相當出色了

總結：魂系玩家值得一玩的良作



如果你像記者一樣本來就是魂系遊戲愛好者，或者是受到《Elden Ring》、《Bloodborne》影響而喜歡上玩劍戟類戰鬥的話，《記憶邊境》是款值得一玩的遊戲。在等待《Elden Ring》的DLC（以及人人都想出但不知道會不會出的《Bloodborne 2》）期間用來過過手癮是相當不錯。

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