MHR Sunbreak攻略 新追加飾品一覽 必整超強1洞技能推薦｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已經推出，以下為新追加飾品珠一覽，以及必整強力技能飾品推薦。



新增多款飾品珠 1洞終於有用

隨著今次更新和新魔物推出也追加了不少新的飾品，一直以來Sunbreak的1洞都不是太實用，主要是沒有了體力珠，然後看破（見切）又變了2洞，使得1洞除了1Lv耐衝之外不是用來插屬性攻擊強化就是暈眩耐性，或者偶然用來針地性插一些耐性等等。不過在Sunbreak的1.1版本中追加了不少新的飾品，其中有兩個1洞飾品非常強力，就是新技能「款待」和「堅若磐石」，推薦大家都要整。

款待珠是更新後必整

新魔物的攻略及裝備圖鑑請見另文：



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款待 x 糰子喚鳥術



款待的效果是每隔一段時間自動獲得鬼火鳥，配合彈跳竹籤Lv 4的「糰子喚鳥術」，效果是鬼火鳥獲得量兩倍，撿一個綠色鬼火鳥就能+10HP上限，加上出任務時前往魔物的途中沿路撿的鬼火，三到五分鐘左右就能疊到一半HP和耐力，10分鐘的話更是差不多疊滿，對於平均任務時間較長（通常都要10分鐘）的傀異探究任務來說效益極高。尤其是傀異探究任務本身就不受糰子弱小招來效果，正好可以用來出喚鳥術。

使用餐券的話Lv 4喚鳥術是100%發動

而款待珠只是1洞，基本上任何配置都放得下，唯一難點在於製作款待珠需要「傀異化兇鱗」，需要傀異研究等級達到51或以上開放的EX 5星傀異探究任務才能獲得。

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堅若磐石



至於堅若磐石的效果則是魔物發怒時提升防禦力，以及獲得耳塞、風壓耐性和耐震的效果，Lv 5時防禦+30且有齊高級耳塞、風壓完全無效和耐震Lv3的效果，以效果而言豪華得難以相信是1洞珠，非常推薦1洞足夠的情況下出滿此技；單單是能抵擋發怒時的咆哮就已經很抵出了，更不用說加防和耐震在一些場合能救人一命省回一架貓車。而且磐石珠製作不難，只需要金火龍重殼和火龍的煌液，十分推薦刷夠5粒。

以後只要1洞有多時塞堅如磐石就對了

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此外還有一些值得注目的新珠，重點有蓄力大師終於有珠（強蓄珠），對於弓和錘玩家應該是不少的提升；槍械改良（巧緻珠）也應該很有用，輕重弩玩家不用再為槍械改良而用貝殼或南瓜裝了。達藝珠2可配合帝王腳或護石來組成達人藝3，想玩達人藝就不用再綁炎王兩件可改用其他防具。還有就是萬用的重擊珠2（破壞王），如果多了4洞不知道插什麼好的話就可以塞個重擊珠2進去，更快破壞部位總是沒壞處。

蓄力大師有珠是非常好，但是新的防具大都4洞比2洞還多，怎麼砌最好還要再研究

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