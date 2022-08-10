MHR Sunbreak攻略 金火龍、銀火龍弱點、招式及裝備性能解說｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已經於今日（8月10日推出），今次更新的內容量相當多，相信獵人們都已經急不及待準備打新龍整新裝了，以下為新追加魔物金火龍及銀火龍攻略，包括弱點、新招式及裝備性能解說。



主線爆機就有得打但難度不低

今次新加追的魔物其有4隻，分別是紅蓮爆鱗龍、金火龍、銀火龍和月迅龍，只要玩家完成Sunbreak的主線（i.e.打倒冥淵龍）達到MR10之後便會開放新的緊急任務去打這些魔物。雖然MR要求較低，但是這幾隻新加的魔物不比MR 70的天彗龍以至MR 100的嗟怨轟天怨虎龍，一個不小心都會貓車。不過幸好這幾隻新魔物的緊急任務都在新地圖「塔之遺跡」開戰，是Boss戰地圖在營地就有彩虹鬼火鳥，令難度減低許多，如果multi就更加輕鬆。

銀火龍就是型

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金火龍弱點及肉質一覽

和以往的金火龍差不多，同樣腳是弱點所以貼腳底輸出是有效打法，但要提提今集金火龍的屬性吸收相當之差，說是主弱水和雷但是最好的部份吸收值也只有15，並不太議用屬性來打。

銀火龍弱點及肉質一覽

銀火龍的肉質相對麻煩少許，主要是一般狀態下頭和腳都不是弱點打不出橙字；幸好在劫炎狀態時肉質會軟化打頭腳仍有橙字，否則大概打得會非常痛苦。銀火龍主弱水，特別是翅膀不論肉質還是屬性吸收值都很好打，如果用水屬弓、屬性貫通彈，或者用水雙劍（的鬼人空舞）、蟲棍等空戰武器針對翅膀攻擊可打出很好的數字。只是要記得當打到其解除劫炎倒地時不要再打頭腳，而去打翼或尾巴前端便可以了。

劫炎狀態時用高水屬的武器能打出可觀的傷害

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威脅招式（按圖放大詳細）

金火龍有一招十分蠱惑的是其招牌3連火球有變化，會在射完頭兩個火球之後會先原地迴旋揮尾攻擊才出第3個火球，如果想著一見其出3連火球就閃過去輸出的話就會被其尾巴掃走；而且這個迴旋是全身判定，就算在其腳底都會中招，已經埋身正在輸出的時都要留意其有沒有突然放火球。還有就是起飛時會原地自轉一圈揮尾、從空中飛撲落地時也會（望向金火龍正面時）右方旋尾攻擊，也是一不小心就會中招。

至於銀火龍最煩的招式不是各種噴火或揮尾攻擊，而是原地跳起踩地，起手快範圍大攻擊力高又會吹飛，在空中出完招落地時也會有同樣的攻擊判定，相當煩人。還就有是「空中扯線噴火」會有幾個追加動作，可能會連噴兩次再追加飛撲攻擊等。其他都和MH World時差不多。

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金火龍、銀火龍裝備性能

隨著新魔物推出自然也有新防具，性能都十分強悍，自帶的技能等級高還有大量飾品洞，而且還有不少全新技能出現，獵人們又要努力整裝了。

銀火龍裝



和MHW一樣都是主打屬性會心，喜歡玩屬的朋友有新裝用了。穿一整套的話技能有超會心3、會心擊【屬性】3、風壓耐性3、弱特點效【屬性】3、火屬性攻擊強化3、體術5、合氣2和精神抖擻2，飾品洞則有4洞x3、3洞x1、2洞x3和1洞x8。大量的1洞可用來插屬性攻擊強化和

值得一提是新技能弱特點效【屬性】，效果是提高打中弱點時的屬性傷害，3lv效果1.15倍，而且還以可和其他屬性攻擊的技能如屬性會心、連擊等疊加；如果主打屬性攻擊，這個技能的收益大概說不定比超會心更好。銀火龍防具圖鑑圖輯↓

+ 6

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金火龍裝



技能數量十分豪華，穿上全套的話有必定累積狀態異常值3、攻勢2、連擊3、堅若磐石5、逆襲2、精靈加護3、超會心1、無傷3、迴避性能2、體力回復量UP2，飾品洞則有4洞x2、3洞x2、2洞x6和1洞x1。雖然技能數量很多但較為雜亂，以及有不少是防禦技能，應該不是許多玩家喜歡。

+ 6

新技能「必定累積狀態異常值」，效果是精準迴避敵人攻擊之後短時間內所有攻擊必定產生狀態異常累積值，個人認為應該在這個技能發動後是可以無視怪物的抗性多次打出狀態異常，但是發動條件很嚴苛即使3LV有效時間也只得12秒，要待高手加以開發。目前感覺是利用這個技能反覆暈眩魔物，或者是用毒再配合「攻勢」，攻勢LV3時只要魔物中毒就能+15攻和20會心，若能穩定地利怪物長期中毒是很強的技能。

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銀火龍、金火龍武器

武器方面，銀火龍武器的特性是超高火屬、自帶高會心，普通長度白斬（高匠可以有短紫斬）但是物攻低。雖然沒有紫斬是很可惜，但因為自帶高會心（30~35%），可以省回要用很多洞的看破去出齊屬會、屬性弱特、連擊等屬攻技能，單以屬性武器來看是非常優秀，要說缺點就是只得火屬性了。

銀火龍弓49火屬、35會心還有連射5，大概是目前最強的火屬連射弓了。

銀火龍武器圖鑑↓

+ 9

金火龍武器主要是毒屬，感覺沒什麼亮點，有待高手開發；可能會有人開發到毒＋攻勢的玩法。比較值得注目的有重弩，360攻、10%會心，通常彈LV3裝填數8而且反動是小，應該是打通3最理想的重弩了；輕弩也有330攻、25會心和速射通2。只是現時通常彈實在有些弱勢，好不好用現時還不好說。

金火龍武器圖鑑↓

+ 8

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