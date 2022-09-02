網民討論開頭好睇結尾卻變垃圾的作品 連登仔神回「進擊的巨人」｜看動漫其中一個最大的樂趣便是追看，因為不知道接下來的情節讓人有想像和討論的空間；不過另一方面也會發生情況是一些作品剛開頭時驚為天人讓人直呼「神作」，但隨著劇情發展卻越演越爛，最後更可能變成不值一提的垃圾作品。連登也曾經有帖文討論這些虎頭蛇尾的作品，引來網民踴躍「提名」。



開頭好吸引未必維持到最後 神作爛尾原因多

如果有睇開動漫、小說，可能都會經歷過在追看作品時，明明開頭相當精彩，但久而久之其水準就逐漸下滑，甚至最後變成爛尾的「糞作」。曾經就有網民在連登討論區發表帖文「開頭好好睇，差ｄ變神作，後尾越黎越垃圾」，討論這些捉到鹿但脫不角的動漫作品，引來許多網民熱烈提名及討論。

一講破滅魔劍，相信高達迷們都會會心微笑（或苦笑）

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即睇網民討論其中10部開頭好睇、結尾變垃圾的作品：



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作品由好變差的原因可以有很多，但其中一個常見的原因是連載漫畫、小說的經營運作性質：如果是成功的大人氣連載作品，即使作者原本已安排好整個故事的走向，出版商往往會要求作者將故事拖長或是創作新的篇章、以延長作品壽命賺取更多利潤；但是故事一但強行拖長、就往往會變得不再精彩甚至變爛了。而若是沒有人氣的作品，則可能會被出版商腰斬，故事也就根本辦法沒有講完。只能說這就是社會的殘酷...

當然也有像是巨人般1到138話都很好看，但大結局139卻完全反轉令許多讀者難以接受的情況

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網民討論10部開頭好睇、結尾變垃圾的作品（解說請見圖輯）：



【01】死亡筆記



【02】東京喰種



【03】鐵血的孤兒



【04】DARLING in the FRANXX



【05】彼岸島



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【06】約定的夢幻島



【07】海賊王One Piece



【08】進擊的巨人



【09】食戟之靈



【10】權力遊戲美劇



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