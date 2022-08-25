《SD GUNDAM激鬥同盟》 PS5版簡評：高達迷值得一玩｜8月底開始接連有遊戲推出，首先有8月25日推出的《SD高達激鬥同盟》，以下為《香港01》科技玩物遊戲簡評。



*以下評價只適用於PS5版

SD高達Online x G Gen 動作意外出色

《SD GUNDAM 激鬥同盟》為第三身動作射擊遊戲，戰鬥系統可說是高達VS系列和SD高達Online的結合；每部機體都有主副武器和格鬥攻擊，亦可消耗噴射計量表作跳躍、墊步和滑翔等移動，另外還有多種特殊攻擊和支援攻擊等。

本作的戰鬥系統算是相當不俗，機體動作流暢，而且攻擊之間可以互相銜接和取消，也可以用墊步（閃避）來取消硬直以使出多段攻擊，連招十分多元化，玩熟了之後可以格鬥、射擊互相穿插，將敵機打上天轟落地再追擊不停駁技。另外也加入了動作遊戲常見的Just Guard和Just Dodge系統，在極限時機擋格 / 閃避敵人的攻擊就可獲得額外效果。

操作喜歡的機體戰鬥就是高達遊戲最大樂趣

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劇情方面就是SD高達 / G Gen的傳統將各部高達作品的劇情和名場面大兜亂，而玩家就要幫忙修正歷史。本作中登場的高達作品多達26部，關卡和劇情均為全語音，不少更是重新錄製的新台詞，可算是對高達迷的服務，如果本身是高達迷看得懂各個場面和台詞的出處就更有樂趣。

簡單地說就是本作玩起來頗有Lego Star Wars的感覺

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SD高達系列遊戲中常見的機體開發和強化系統亦建在，進程也很簡單，打關收集設計圖就可解鎖新機體；而機體可以用資金強化和安裝強化零件來提升性能。同時本作有協力模式，可三人合作刷關打Boss，有朋友一起玩就不怕自己一個刷關會悶。

有優點亦有瑕疵 視角略為困擾

雖然對高達迷來說本作有不少賣點，但若純以遊戲評價角度出發，本作無疑有一些瑕疵；首先是遊戲畫面略為遜色，即使以PS4基準而言亦只屬一般，尤其是背景和建築物都顯得簡陋；但幸好Q版風格較為耐看，而且最重要的機體本身建模也相當好，使用不同武裝時機體的動作也很自然，例如用機關槍或是滑膛炮時機身會有不同的反動作。

單論畫面確實只屬一般，但也未至於不能接受

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個人覺得比較明顯的問題是視角和鏡頭，主要是遊戲沒有鏡頭自動歸中，當打完一波兵再向前進發時，每轉一個彎都要自己調校視角，頗為麻煩。另外是鎖定敵人問題，擊破敵人後不會自動鎖定下一目標；雖然這時只要直接按攻擊就會自動鎖定最近的敵人，但未習慣之前還是有點不便。值得一提是本作在Steam版的評價中也有不少玩家批評本作鎖定系統非常差，但記者以PS5版遊玩則未感覺鎖定太大問題，主要還是視角。

還有就是鏡頭的上下追蹤非常差，即使鎖定了懸崖上的敵人，鏡頭也不會因應「扯高」致難以看到敵機，而當敵人使用跳上半空的招式時更往往變成了畫面外的攻擊，變得難以擋格或閃避，算是本作較明顯的缺點。

被阿保沙拉斯的泰山壓頂屈視角的記

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簡單總結：無期待之下意外不錯 高達迷值得一玩



客觀而言本作肯定不算完美，好些地方都有瑕疵，畫面以現時標準亦不算上乘；但整體而言仍屬合格以上的作品，如果是高達迷是很值得一玩。但如果並非高達迷、只是想玩動作遊戲的話，那市面上大概會有其他更好選擇。另外是本作的多人模式沒有對戰只得協力，不用怕沒人與你對戰。



《SD GUNDAM 激鬥同盟》

平台：PC／PS5／Xbox Series X／PS4／Nintendo Switch／Xbox One

廠商：BANDAI NAMCO GAMES

發售日：8月25日

一般版：$529

實體限量版：$1,179／包括多種DLC機體，以及同梱3盒LEGEND BB 模型：騎士、隊長、武者高達。

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