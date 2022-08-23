Eva冬月聲優清川元夢離世 庵野秀明發悼文：我學生時已是他的粉

Eva冬月聲優清川元夢離世 庵野秀明發悼文：我由學生時代就是他的粉｜日本老牌聲優清川元夢早前離世，和他在《新世紀福音戰士》Eva長期合作的庵野秀明亦在昨日發表悼文，表示自己從學生時代就已是他的粉絲。



飾Eva冬月耕造副司令 出道逾50年備受敬重

日本藝能人經紀公司「東京俳優生活協同組合」於8月22日宣布，旗下聲優清川元夢在8月17日因肺炎逝世，享年87歲。清川元夢生於1935年，在1968年成為俳協旗下聲優，其聲線低沉多聲演中高齡男性角色。代表角色有《機動戰士高達》的提姆．雷（阿寶的父親）、《新世紀福音戰士》的冬月耕造、《請問您今天要來點兔子嗎》的提比、《Re:從零開始的異世界生活》的麥克羅托夫等。

清川元夢和冬月耕造

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Eva《新世紀福音戰士》監督庵野秀明亦透過其公司「株式会社カラー」官方推特發表悼文，指自己自學生時代開始已是清川元夢的忠實fans，自己仍然想將更多的角色交由他來演繹，可惜己無法如願。他也在悼文中分享了自己和清川元夢生前相見最後一面的情景。

即睇清川元夢生前代表角色及庵野秀明悼念文：



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Eva的歷史橫跨25年，有謂十年人事幾翻新，25年可以再多翻幾次了；倒不如說整部作品歷時如此久之下居然能「齊齊整整」沒有人離開完成整個新劇場版，已屬奇蹟般的幸運。