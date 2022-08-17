連登仔發文指Pokemon金銀版是正傳最強神作 網民齊找集體回憶｜Pokemon（寵物小精靈 / 精靈寶可夢）面世二十多年，不單沒有衰退跡象，更是全球最受歡迎人氣最高的動漫遊戲IP之一；不過Pokemon的正傳遊戲卻不一定是越新越好，每個玩家都有自己喜歡的集數，有人喜歡較新的劍盾、也有人喜歡舊時GameBoy的Pokemon遊戲。最近就有網民在連登發帖指金銀版是Pokemon正傳遊戲中的曠世傑作，引起網民熱烈討論。



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連登討論區用戶「Gameboy仔」發表帖文「Pokemon正傳嚟計，金銀版真係曠世傑作」，內容為他自己玩Pokemon金銀版（寵物小精靈 金／銀，ポケットモンスター 金・銀）時的感受及他認為遊戲做得出的地方；他亦指金銀版是「真神作無得輸」，往後的Pokemon正傳遊戲都無法再給他相同感覺。

ポケットモンスター 金・銀

帖文獲超過2000個正評，可見大家都認同樓主的觀點

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即睇連登仔發文指Pokemon金銀版是正傳最強神作 網民齊數7大優秀之處：



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Pokemon金銀是系列第二世代遊戲，於Game Boy Color推出；遊戲比前作紅/綠/黃版增加了100隻新精靈，在全部的「城都地區」冒險。本作在發售後受到極大的讚譽，被許多人評為整個系列最高傑作，遊戲總銷售量超過2300萬份。遊戲後來在2009年於3DS上重製為《心金／魂銀》，同樣極受好評，累計銷量過千萬份。

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