賽馬娘冠軍集會盃／星座盃攻略，如何育成最強戰馬？附金牛盃心得｜如無意外《賽馬娘》繁中版的首個PVP模式「冠軍集會盃／星座盃」相信將會在9月實裝，各位訓練師到時又要不斷肝爆養馬出戰。不過想把握更高勝算，就要深入了解整個「冠軍集會盃／星座盃攻」的玩法，以及學識育成最強戰馬。今次再找來小A為大家深入講解。



冠軍集會盃／星座盃是《賽馬娘》目前最大的End Content內容，平常辛苦育成出來的馬，為的當然是跑比賽與人決一勝負。盃賽就是讓大家展示實力的最好機會。盃賽正式日文名稱是Champion Meeting，所以又叫做「冠軍集會盃」，而由於是每個月舉行，舉行時間按星座分配，所以不少玩家亦稱為「星座盃」。

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官方每個月大概會提前3星期至一個月時間告訴大家知道下次盃賽會跑甚麼，包括甚麼距離、天氣、賽場。直到日版目前為止，跑的絕大部分都是 GI賽事，如「東京打吡」、「菊花賞」、「NHK一哩賽」、「短距離錦標」等。

（小A遊樂園 截圖）

活動遊戲方法是放3名角色進去，與其餘兩名玩家對賽，即一次比賽會有9個角色進行對賽。至於放角色放哪3隻都可以，腳質無限制，而比賽只要其中一人拿第一就是第一名，與競技場計分規則完全不同。即是一人跑第一，其餘跑第八第九，玩家都是跑第一名。如對手同一個玩家跑第一第二，而玩家跑第三會順延為你跑第二；玩法與名次分配其實頗為簡單，所以可說盃賽和競技場概念和完全不同。

（小A遊樂園 截圖）

競技場技能開愈多愈好，垃圾技能也開，有分數就可以，但盃賽目的是要跑第一。不單要學有意義的技能，還要有出馬戰略，雖說放甚麼腳質都可以，但都不是亂放，是有目的放角色上去，去創造給自己有利的環境去勝利。

比賽會分開幾部分進行，首先有初賽、複賽，然後進入決賽。初賽會跑兩天、每天4局、每局5場，即是40場初賽。成功晉級後會跑複賽，同樣跑兩天：每日4局、每局5場，即共40場初賽，40場複賽。之後會休息一天，然後就是決賽日。決賽是1場定勝負，沒錯只有一場，沒「覆桌」機會，最後輸贏按一個鍵就決定。即是加起來，冠軍會議一共舉行6天，跑81場的比賽。至於抽甚麼對手，可當是完全隨機。

（小A遊樂園 截圖）

參加比賽是分開兩大組別，一個是Open League公開賽、另一個是Grade League等級賽。前者是有限定育成等級評價，日版現在是 A+，繁中版未來一年都是B+；Grade League本身無等級限制，當成為上級組，下級組之分即可。每組亦會分為AB兩組，這會根據初賽與複賽，一局內贏幾多少場，決定進入A組定B組。初賽如有1局內成功跑贏3場，就會進入複賽A組，如果不是就進B組。至於複賽A組，如果同樣1局內成功贏3場那就會進A組決賽，贏1至2場就會進B組決賽。注意1場都跑不贏會直接出局。至於複賽B組，隨便跑勝1場會進B組決賽，40場全敗同樣直接出局。注意這是第二次盃賽之後的情況，日文版第一場盃賽會嚴格一點，B組都要跑勝兩場才進入決賽，但第二場盃賽就直接更改，只需1場即可，這規則是沿用到直今天。

+ 10

簡單來說，上級A組就是一般玩得比較深入或比較有實力玩家的聚居地。而一般攻略，包括以下或坊間的攻略，都是以上級Ａ組作為標準。

那跑盃賽有甚麼好處？能拿到甚麼呢？盃賽是賽馬娘這遊戲能夠拿免費石的最主要方法之一。初賽複賽每局會根據玩家贏多少場拿多少石，最後決賽是一下子能拿1000多2000石。跑輸當然亦可以拿，只是拿少一點。另外完成當期盃賽，還會拿到當期盃賽稱號、女神像、遊戲幣與PT等。

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