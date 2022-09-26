iPhone 14 都未換，咁快又iPhone 15？Bloomberg 彭博分析員 Mark Gurman 早前爆料，Apple 繼2022年暫停 mini 細屏機，轉戰iPhone 13 Plus 這款6.7吋非Pro系列大芒機，2023年會再改動iPhone既定的機款品種。到時 iPhone 15 Ultra 將取代Pro Max。



Apple的命名習慣

Apple喜歡在產品名的後面加數字，之後再加一些Pro、Plus、Max去分別不同尺寸、spec。有傳Apple Watch Ultra本應是叫Apple Watch Plus，但因為這名字在某些國家被購下版權，所以才要改名。想不到Apple似乎很愛Ultra這名字，Mark Gurman 表示2023年的旗艦手機，將會叫iPhone 15 Ultra！到時iPhone 會正式大改款，放棄12代以來的方邊機身，15代亦會住線轉用USB-Type C 接線，而動態島打孔屏將普及至全線新一代iPhone。

Mark Gurman 表示2023年的旗艦手機，將會叫iPhone 15 Ultra！

iPhone 15代除全水2轉用USB-Type C 接線，動態島打孔屏將普及至全線新一代iPhone。

iPhone 15代除全水2轉用USB-Type C 接線，動態島打孔屏將普及至全線新一代iPhone。

👉iPhone 14換機四大族群｜這代最差機型苦主呻：電池垃圾想掉爆它

即睇歷代iPhone 命名方式

最早期由iPhone 升級至2代，並不是叫iPhone 2，而是對應支援3G網絡而稱為iPhone 3G。

2代不是叫iPhone 2，而是對應支援3G網絡而稱為iPhone 3G。

+ 11

👉iOS 16 截圖新功能｜網民力讚：學會後每天必須用、省步驟慳容量

2023年6款非iPhone新產品

另外，Gurman 還透露，Apple 將於2022年10月底舉行多一次產品發佈會，Mac mini、MacBook Pro 和 iPad Pro 都會有新款。2023年則會有6款新產品。當中傳得最盛就是使用M2處理器的iPad Pro 2023，有傳其螢幕將再度增大，去到14.1吋！

使用M2處理器的iPad Pro 2023，有傳其螢幕將再度增大，去到14.1吋！

(原文)

👉Rev to Vertex 荃錦公路賽車遊戲畫面超迫真｜專訪香港人開發團隊