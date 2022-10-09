《機動戰士高達 水星的魔女》主題展，必搶會場高達限定模型｜機動戰士高達 水星的魔女動畫開播，全城Gundam熱議，而10月亦將會在大角咀某大商場舉行！Bandai Spirits Hobby Exhibition，以《機動戰士高達 水星的魔女》作主題，而且更會有十數款會場限定Gundam高達模型限量發售，以及舉行高達模型教室，由專業模型師親身指導教砌高達。各位Gundam fans絕對要來潮聖。



不少高達fans等了7年的全新動畫作品《機動戰士高達 水星的魔女》終於正式推出，以來自水星的女主角蘇萊塔・墨丘利擔任主角，以駕駛的「風靈高達」與其他高達機體大大不同，充滿話題性。而Bandai就在此時特地於大角咀奧海城舉辦「Bandai Spirits Hobby Exhibition」主題展，特設全新高達系列專區，主角機體「風靈高達」1.7米大型立像更會全港首度展出，同場亦會有元祖「RX-78-2高達」及人氣機體「突擊自由高達」立像，高達fans必到打卡！

Bandai Spirits Hobby Exhibition @ Olympian City

展覽期間特設期間限定店，14款會場限定高達模型分階段推出，高達迷勢必到場搶購！場內更提供「高達模型教室」，邀請專業導師駐場指導不同技巧，讓小朋友感受專業模型師的體驗。

「風靈高達」1.7米高大型立像

《機動戰士高達 水星的魔女》一眾主角及機體登場

人氣機體「突擊自由高達」大型立像

14款限量版模型分階段發售



以下模型於2022年10月21日 (星期五) 11am起發售

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以下模型於2022年10月29日 (星期六) 11am起發售

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高達模型組裝體驗工作坊

小朋友可親手嘗試組裝「RX-78-2高達模型體驗組件」，透過拼砌簡單組件，可感受製作模型的樂趣。（2022年10月21至11月6日之平日3pm – 8pm）

升級版高達模型教室

多年模型製作經驗的專業導師教授小朋友製作高達模型的基本技巧，小朋友更可親手嘗試組裝「升級版 RX-78-2高達模型教學組件」，讓小朋友感受更接近專業模型師的製作體驗。（2022年10月21至11月6日之週末12nn – 9pm）

參加方法：S+ REWARDS或Olympian Kids會員由10月18日下午3時起，可於相應會員手機應用程式以指定點數或Kids Points 換領名額



Bandai Spirits Hobby Exhibition @ Olympian City

日期：2022年10月21日 至11月6日

時間：12nn - 9pm

地點：奧海城2期地下主題中庭