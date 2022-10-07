《高達水星的魔女》以女性為第一主角未夠震撼，第1話女主角「蘇萊塔·墨丘利」剛認識第二女主角「米奧琳涅·連布蘭」不久，即為對方抱打不平，以高達進行決鬥擊敗打女人、連布蘭的未婚夫「古爾·傑特克」。蘇萊塔亦因此誤打誤撞成為「比武招親」的勝利者！兩位女主角定下同性婚約！



編劇暗串舊人類太古板

編劇大河內一樓的台詞明顯亦串爆守舊之輩，蘇萊塔說：「但我係女仔喎！」米奧琳涅：「乜水星人咁古板，呢種關係喺地球只係好普通！多多指教啦，我既新郎！」本來就有一批高達迷只喜歡軍武、科幻元素，對高達劇中的愛情線不感興趣，今次這段同性婚約，更是大大震懾直男Fans三觀。

👉高達水星的魔女被罵政治正確左膠劣作｜連登仔數7宗罪反遭負評

其實在第0集已經有兩個女性角色的對白暗示她們是情侶關係，不過都比較隱晦。

網民風靈高達才是女主角原配😆😆

除了女同性戀外，《水星的魔女》編劇主題曲《祝福》的歌曲，還有由動畫編劇大河內一樓所寫，《祝福》背景故事短篇小說「搖籃之星」，都破天荒以擁有自我意思的主角專用機「風靈高達」第一身視角去描寫。原來蘇萊塔自6歲起幾乎每天都跟「風靈高達」的A.I.一起生活，互視為家人。網民笑言風靈高達才是女主角原配，米奧琳涅是從風靈手上搶走蘇萊塔，更繪畫了三角戀MEME圖。

連登網民：水星的魔女是高達之恥

更有連登網民以「高達之恥」去形容《水星的魔女》，又對女性同戀者口出惡言，馬上招來反擊收545個負評，網民表示：「其實鐵孤都有角色雙性戀，點解當時又冇咁多人反感。」

連登網民以「高達之恥」去形容《水星的魔女》

👉MG Z高達 Ver.Ka 模型｜Katoki監修MG廿週年紀念作還原電視版身型

高達40多年一直意識大膽

其實都理解，《機動戰士高達》全個系列已有40多年歷史，不少fans已經年過半百，平時只看機械人番組，連賣萌番、後宮番、BL番都不會看，如今這些「元素」踏進他們的地盤，而且因為《水星的魔女》討論度非常之高，自然也會引出一些過激的反對聲音。不過如果自認是高達專家，沒理由不知道「Gundam 系列」自古以來都走得相當前。早在《0079 一年戰爭》，已經有些相當大膽的設定：

+ 3

《0079》娜娜其實是雛妓

在《0079》忽然出現在馬沙身邊，印度裔少女娜娜絲，在TV版並沒有詳解她的來歷。但原作者富野在小說《密會》中補完，原來娜娜絲小時候是個雛妓，在一家專門招呼軍人的妓院中遇上馬沙，後者發現到娜娜的新類型人能力，才救她出火坑。

《0079》娜娜其實是雛妓

《SEED》基拉大和專搶人條女

《高達SEED》基拉大魔王不單搶了老友阿斯蘭老婆拉克絲，他在大天使號也上了四眼仔的女友芙蕾，而且在劇中明確的畫繪了芙蕾以肉體換取吉拉保護的派綠帽過程。基拉打四眼仔的MEME圖玩了十幾年。

基拉打四眼仔的MEME圖玩了十幾年。

《獨角獸》安吉羅暗戀伏朗托

獨角獸《高達UC》中，伏朗托的左右手紫髮安吉羅，看動畫會以為他只係尊敬上司，但其實在小說中有更明確的文字描寫。有次與獨角獸高達的戰鬥中，巴納吉意外地以獨角獸心靈感應框能力竊看了安吉羅埋藏在內心深處，對伏朗托的愛意。

《鐵血的孤兒》雙性戀型男

這段故事因年份較新，所以很多人都知道。《鐵血的孤兒》中主角所屬的部隊「鐵華團」由一群自由一起長大的男性孤兒組成，所謂日久生情，喜歡上身邊的同性並不是甚麼很意外或見不得人的事。監製長井龍雪更曾在訪問中「更正」了設定，大隻型男西諾並不是同性戀者，而是雙性戀者。（bisexuality）在他眼中，深愛一個人是無分性別的。

《閃光之凱薩衛》琪琪被性剝削

電影《閃光之凱薩衛》中的金髮美女琪琪，舉手投足、講句說話都非常有魅力。原來她在原作小說中只有14、15歲，而且是一個專門服侍達官貴人的「高級應召女郎」。電影因應現今時代的尺度，將她改為19歲。但導演卻不小心在一次回答網上發問時回答：「琪琪在下集會有大膽性感演出」被網民大罵不尊重女性。

阿寶馬沙BLCP

最後這個就只是開開玩笑，阿寶跟馬沙這對宿敵，同時也被封為CP，有不少搞笑改圖。

👉MGSD 自由高達模型23年發售｜頂級技術SD系列貴過HG