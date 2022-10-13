《高達水星的魔女》主角機風靈高達Gundam Aerial HG 模型在香港賣到斷市！這部設計有異於一般高達、流線外形猶如裝甲少女的新高達，其設計師JNTHED原來大有來頭，曾為小島秀夫《MGS》系列設計機體，大師更點名在Twitter推介粉絲睇《水星的魔女》！在肉搜之後，記者更發現JNTHED還有一位更硬的後台！難怪他作品藝術性、話題性兼備！



人肥腳粗送都唔要……首集大顯神威、真香即搶！

由於《水星的魔女》破天荒以女生「蘇萊塔·墨丘利」為劇集正主角，她駕駛的風靈高達Gundam Aerial也是由媽媽精心製作，身體線條都猶如一尊女性雕像，臀部至大腿都又粗又圓，且線條也比較圓滑，在初公開時被高達迷指樣衰腳又粗，不了！怎知風靈在第1集即在單挑決鬥，浮遊砲將對手削成「人棍」，帥氣表演令高達迷大叫「真香」，HG版模一日內幾乎全數售罄！

日本的模型店，為免水星的魔女貨架空空如也太難看，竟補上大量「賣淨蔗」HGUC太空坦克充場面，甚至又店家開玩笑，用了跟風靈高達同名的零食Aerial放在貨架上，令人哭笑不得！

水星的魔女貨架只能放HGUC太空坦克，甚至跟風靈高達 Aerial同名的零食，自諷一番。

超班新人JNTHED｜首次擔正動畫機設

《水星的魔女》是由知名網誌電繪藝術家JNTHED (Juntaro Saito - 齊藤淳太郎）負責設計，這是JNTHED首次為動畫擔正做機械設定師。他的作品與KATOKI HAJIME軍事、寫實流派不同，反而有點像《五星物語》永野護一樣帶點藝術感；除了女性化的線條及新風格的面相；盾牌分體在《00》電影版已玩過，但風靈進一步可將分體的浮砲安裝在全身化成裝甲，革新了高達的整體構想。（下圖右為JNTHED繪畫的RX-78-2元祖高達）

設計師大有來頭｜被村上隆、小島秀夫看中

JNTHED原為平面藝術家，自細就以電繪創作，在網上有一定知名度後被神級Pop Art 大師 村上隆收入 KAIKAI KIKI藝術家經理公司門下。JNTHED 後來開始為不同的遊戲公司當美術員，連《遊戲王》卡牌插圖也畫過，直至被《Metal Gear》小島秀夫看中，2000-2010都專屬於Kojima旗下，曾參與《MGS》1、2、3、4集美術設計，《MGS: Peace Walker》機設及概念藝術，離開工作室後仍保持與大神合作。

小島神很欣賞這位年輕後輩，特別在10月10日搞爛gag出文為JNTHED助威：

套新高達好似係淳太郎搞機設喎，不如睇睇佢啦啦！水星之魔女？唔係彗星！Mercury？即是水星？ 小島秀夫twitter

JNTHED (Juntaro Saito - 齊藤淳太郎）繪畫的《死亡擱淺》Death Stranding插畫。

ArtStation JNTHED主頁https://www.artstation.com/jnthed

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風靈高達模型瘋賣｜香港日本一盒難求

每周一集的高達動畫，正正是模型玩具最佳推銷門路，首集大戰大出風頭後，HG風靈高達在日本香港都賣斷市，如果事前沒有用78元左右預訂，近100元的現貨不出一天已售罄。香港現時只餘下炒貨，灣仔玩具街叫價$188，媽咪用的「魔靈高達」貨更少，炒至＄249！

HG風靈高達 現時市面只餘下炒貨，灣仔玩具街叫價$188，媽咪用的「魔靈高達」貨更少，炒至＄249！

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很想要吧！點先買到風靈高達？

另外，2022年10月21日 至11月6日奧海城2期會舉行《機動戰士高達 水星的魔女》主題展，除了搶購14款會場高達限定模型，雖然暫時未知HG風靈高達模型有否現貨，但有的機會不低。

「風靈高達」1.7米高大型立像

以下模型於2022年10月21日 (星期五) 11am起發售

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👉《機動戰士高達 水星的魔女》主題展｜必搶14款會場高達限定模型