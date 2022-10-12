鏈鋸人｜OP動畫分半鐘致敬近20套經典電影／動畫、即時逐格數

鏈鋸人 OP｜話題漫畫《鏈鋸人（チェンソーマン）》的改篇動畫作品在今日於日本及各大網上平台搶先開播，雖然其他絕大部份平台在 10 月 19 日才會陸續上架，不過官方就預先公開了第一集的開場 OP 影片。

而此開場影片除了有米津玄師的歌曲《KICK BACK》墊底，其畫面亦加入了大量致敬其他電影／動畫作品的畫面，令此短短分半鐘的影片迅即成為動漫、電影界的熱爆話題！



鏈鋸人 OP 逐格睇、致敬近 20 部電影／動畫經典

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《鏈鋸人》在漫畫連載時，除了劇情獵奇又引人入勝以外，其畫面亦富含電影感，最主要原因是因為作者藤本樹老師本人是一位十足的電影迷，而且他不單會看大製作，而且更酷愛被評為「爛片」、「Cult 片」的 B 級電影。

而在《鏈鋸人》動畫版的首集 OP，似乎就完全忠於藤本樹老師的個人喜好，在分半鐘的畫面當中塞入了過去數十年電影／動畫界別經典作品的致敬畫面，由於分鏡、動作時機都十分接近原作，如果有一定觀影時日的觀眾一定會覺得此 OP「似曾相識」。以下就與各位一數《鏈鋸人》動畫版首集 OP 究竟致敬了哪些經典吧！👇👇

0:00 - 出自古斯塔夫．多雷(Gustave Doré)的《但丁：神曲（Dante's The Divine Comedy）》插圖

0:02 - 《落水狗（Reservoir Dogs）》

0:10 - 《德州電鋸殺人狂（The Texas Chainsaw Massacre）》

0:11 - 《危險人物（Pulp Fiction）》

0:12 - 《貞子 vs 伽耶子》

0:12 - 《二百萬奪命奇案（No Country for Old Men）》

0:13 - 《從前，有個荷里活（Once Upon a Time in Hollywood）》

0:14 - 《殺人番茄（Attack of the Killer Tomatoes）》

0:15 - 《女優靈（Don't Look Up）》

0:17 - 《異世浮生（Jacob's Ladder）》

0:18 - 《魔間行者（Constantine）》

0:28 - 《大保齡離奇綁架（The Big Lebowski）》

0:34 - 《雷神4：愛與雷霆（Thor: Love and Thunder）》

0:43 - 疑似是《黑豹》中的先祖平原

1:02 - 《新世紀福音戰士 － 第16集》

1:06 - 《搏撃會》Fight Club

1:16 - 《再見，繪理》- 《鏈鋸人》作者藤本樹另一短篇作品

1:18 - 著名的網絡諷刺畫作

1:21 - 《米奇妙妙屋（Mickey Mouse's Clubhouse）》（想不到吧？）

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