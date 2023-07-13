《水星的魔女》HG 1/144 異靈高達（又名：高達卡利班）模型7月15日發售，日本搶先7.14派貨，而香港區如無意外星期五就有售！今次HG究竟會照樣搶手，還是會像「HG 1/144 戰騎高達」般貨量足不用爭呢？這部《水星》最終型號主角機，日本方面已經有率先開箱報告，睇素組、睇零件！



最神秘的水星魔女專用機

因為異靈高達有很多與劇透有關的武器設備，所以模型實物圖一直等最終話24話播完後才公開，令機體更具神秘感。

異靈高達是蘇萊塔的爸爸？

在故事中，異靈高達生產年份其實與「蘇媽」的魔靈高達同期，當時這部機體因為沒有加裝Permet Score的過濾器，駕駛者需要抵受極高的Permet Score反噬，分分鐘冇命，由於太難駕駛而被封印。後來作為對抗Quitz Zero的秘密武器，由蘇萊塔駕駛，打了一整集只中過一砲，實力非常高。

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最神秘的水星魔女專用機奉手手

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異靈高達的特點有3個：

1）代表「Permet Score」高於Level 8的彩虹漸變天線、胸部組件，使用了BANDAI「輝羅鋼」製法，出廠就已經上好色、超精美！模型組件內更另附一支全透明天線，方便想行噴色的玩家。

模型組件內更另附一支全透明天線，方便想行噴色的玩家。

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彩虹漸變天線、胸部組件，使用了BANDAI「輝羅鋼」製法，出廠就已經上好色、超精美！

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2）有如魔女掃把一樣的長砲+推進引擎武器。

原來《水星的魔女》風靈高達設計師JNTHED（水星的魔女風靈高達模型瘋賣｜設計師JNTHED受小島秀夫力捧後台勁），最初有一個設定概念稿，魔女專用高達手上真的有一把外型像掃把的武器，但BANDAI沒有選用這設計，最終JNTHED就放了它在異靈高達身上，觀眾反應相當好。 模型方面，長砲尾部有4個可以扭動方向的噴射口，當中的綠色部份為貼紙，但HG模型分件就差不多這個程度，可以接受。唯有網民投訴片中的長砲真的好長，模型縮短了砲身尺寸。

有網民投訴片中的長砲真的好長，模型縮短了砲身尺寸。

長砲尾部有4個可以扭動方向的噴射口，尤如一支掃把。

原來掃把不是手持武器，而是像EX-S高達一樣靠一支多軸關節插在腰間。

3）而最後就是HG 異靈高達遲遲不能出模型設計圖上網的原因，因為在24集尾聲，異靈高達接收了風靈高達改修型的11部子機，玩法跟風靈一樣，可以組裝在身體各部份成為裝甲，亦可合而為一變巨盾。

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正因為異靈的盾牌會劇透風靈高達，才遲遲未公開模型的相片。

盾牌表面睇跟風靈高達一樣，其實配色及分件罟希分咀。

HG 1/144 異靈高達 / 高達卡利班

原價：2,200日圓（約HKD $120）/ 2023年07月15日發售

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