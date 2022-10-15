日本吉卜力樂園開幕｜門券購票教學｜率先睇龍貓波兒天空之城場景
日本開關｜「吉卜力樂園」主題公園11月1日開幕，近日當地傳媒已率先入園試玩，5大園區中已經開放了「《龍貓》橡子之森」、「《夢幻街少女》青春山丘」、「吉卜力大倉庫」3區，場內還有大量打卡位，有3D場景畀你投身《千與千尋》海上電車、《天空之城》天降少女、《風飛了》、《波兒》等名場面，即了解購票方式，希望可盡快去玩！
超大型《龍貓》、《千尋》、《哈爾移動城堡》靚景
吉卜力主題公園（ジブリパーク）得到愛知縣長久手市支援，取用2005年「愛知萬博」舊址用地，改建為主題樂園，所以比一般主題公園更加多真正的自己花草樹木，場內以《龍貓》、《夢幻街少女》、《哈爾移動城堡》等吉卜力電影為藍本，忠實將劇中場景化成實景，規模之大，不是三鷹之森博物館可比。
👍👍場內靚景一覽👍👍
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龍貓橡子之森｜親親大自然
橡子之森以《龍貓》主角的家為設計靈感，有昭和風小木屋，龍貓木製遊戲設施。它位處一個小山丘上，前去時需要步行一小段山路，小朋友可以在沿路親近大自然，與一般主題公園的體驗很不一樣。
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千尋、天空之城、波兒｜14個名場面打卡
主場還有一個不定期改變主題的「吉卜力大倉庫」，11月1日開幕時將舉行「吉卜力作品名場面展」，將《天空之城》、《千與千尋》、《幽靈公主》、《哈爾移動城堡》、《崖上的波兒》化為3D打卡位，細節精緻，色彩搶目，必影！
《夢幻街少女》《貓之報恩》地球屋勁浪漫
開幕時能夠參觀的三個園區中，記者最喜歡的反而是《夢幻街少女》（又名《細耳傾聽》、《心之谷》）及《貓之報恩》中的地球屋古董店。貓男爵公仔、舊大鐘、小提琴製作室，即時腦補了《Country Road》做背景音樂。
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門票爆滿排到2023年2月｜一方法有機會提早入場
吉卜力公園現時為完全預約制買飛，不設walk-in。門票於ghibli-park.jp 官網抽選發售，中獎才可得到認購權。留意不同園區需分自買飛，《吉卜力大倉庫》收費2000日圓（星期六日及紅日2500日圓），龍貓及青春之丘各1000日圓。外國人都可以入，只需在買實名飛登記時填好姓名，入場時對護照即成。
雖然門票暫時售罄，但可以book mark定11月10日上午9時至11月21日晚上22時59分，上ghibli-park.jp 登記抽2023年2月分門票。
日本實體店買飛｜或可提早23年1月入場
除了抽籤，其實還有些門票會安排在便利店及Boo-Woo購票網開售。如果你有朋友在日本居住（又或者找日本代購），於11月10日／日本時間14：00（香港時候13：00）上Boo-Woo購票網，或者殺落各家LAWSON／mini shop便利店，使用Loppi終端機搶「2023年1月分」門票，先到先得。
各園區門票價格：
【1】青春之丘區：
成人 1,000日圓（約港幣$55）小童 500日圓（約港幣$28）
【2】吉卜力大倉庫區：
（平日）成人 2,000日圓（約港幣$110）小童 1,000日圓（約港幣$55）
（假日）成人 2,500日圓（約港幣$138）小童 1,250日圓（約港幣$69）
【3】Dondoko森林區：
成人 1,000日圓（約港幣$55）小童 500日圓（約港幣$28）
但就算1月未去到也不要緊，因為吉卜力公園仍未完全完工，比如《哈爾移動城堡》、《魔女宅急便》麵包店也未完工，慢慢等機票平再去，一次過玩晒成個樂園。
日本吉卜力樂園幾時開幕？
吉卜力樂園將於11月1日開幕，詳情可參閱內文。
吉卜力樂園喺邊？
吉卜力樂園位於日本愛知縣長久手市，詳情可參閱內文。
吉卜力樂園門票幾錢？點買飛？
吉卜力樂園開幕時將開放3區，各區需分開購票，票價由1000日圓（約港幣$55） 起，詳情可參閱內文。
吉卜力樂園點去呀？
■電車前往｜乘坐東部丘陵線Linimo單軌火車，於愛・地球博記念公園站落車
■名古屋前往｜於名古屋站・名鉄Bus Center 4樓24號巴士站乘『愛・地球博記念公園（ジブリパーク）』方向巴士
■機場前往｜中部國際機場第一Terminal 乘坐『藤が丘』經由『愛・地球博記念公園（ジブリパーク）』方向巴士
詳情可參閱內文。