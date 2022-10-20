明日花綺羅 Cosplay｜各國近日對社交距離的限制措施逐漸放寬，又臨近萬聖節，各方愛玩人士都開始上街「扮鬼扮馬」，這樣的風氣在日本尤盛，近日連 AV 女優明日花綺羅都加入，而且更與兩位同為「女神級」的友人一起扮演動漫角色，引來 Fans 在街頭圍觀！



明日花綺羅與友人 Cosplay 海賊王女角

日本著名 AV 女優明日花綺羅早前就在其 Twitter 上載了一組相片，圖中她就裝扮成人氣動漫作品《One Piece 海賊王》的女角妮可·羅賓（ニコ・ロビン）。

同行的友人亦大有來頭，分別為「歌舞伎町女皇」一條響，以及「日本第一女公關」愛澤繪美里，她們就扮成奈美以及《One Piece》最新電影中的紅髮歌姬美音。

👇👇👇三人「變身」前後對照圖👇👇👇

街頭 Fans 變態發言

三大美女於街頭 Cosplay 現身，甚為養眼，自然也引來人群聚集，據明日花在 Twitter 中透露，當時在人群中有壞壞的 Fans 大叫：「想你用「花花果實」（原著中羅賓的惡魔囝果實）的能力幫我 XX（請自行意會）」。

可能身為 AV 女優的明日花早已見慣大場面，對這樣的變態發言不以為然，只是輕描淡寫地回應道：「我還未掌握這能力喔，不過會繼續練習的。」

三位女神平日皆愛 Cosplay、多圖共賞

今次在日本街頭 Cosplay 現身的三位女性，在各自的領域都是頂尖的存在，然而她們與一般的日本年輕女性一樣愛打扮，同時亦喜愛進行各式各樣的角色扮演，其中一條響以及愛澤繪美里早前更一同扮成《鬼滅之刃》中的彌豆子👇👇👇

以下就精選了各人的美圖，想看更多的話可以到她們的 Twitter／Instagram 支持一下👇👇👇

明日花綺羅（Instagram、Twitter @asukakiraran）

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一條響（Instagram、Twitter @ichijyo_hibiki）

+ 8

愛澤繪美里（Twitter @emirio9o1）