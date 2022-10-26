《鏈鋸人》（Chainsaw Man）豪使大錢請米津玄師唱主題曲〈KICK BACK〉，而且每一集的集尾曲都會換人唱，而首批MV在10月25日晚已經YouTube上架！米津玄師在MV中首先就扮潺仔宅男，在健身室不斷操肌，最終變成大隻過《黑亞當》The Rock巨石強森的「肌肉魔人」！



《鏈鋸人》主題曲／片尾曲 MV 同步上架！

早前已跟大家分析過《鏈鋸人》動畫內的OP〈KICK BACK〉動畫片導演向大量經典電影致敬，而主唱者米津玄師本身的〈KICK BACK〉MV片，還有Vaundy主唱的第1話ED曲〈CHAINSAW BLOOD〉，兩首MV都已在YouTube上架，當中的話題性一樣咁高。

〈KICK BACK〉多得 #常田大希 加持，挑戰自己挑戰別人



米津玄師新片繼續與由他的御用MV導演奥山由之操刀，畫面有回Cyber Punk 復古感覺，而且將米津寫的歌詞「努力！未來！A Beautiful Star」代為故事，相當有趣：米津初時是一個潺仔宅男，在健身室一直操練但不太成功，買汽水機本來4字4就有獎，卻出了4443……之後米津遇上一個可單手舉重的大隻佬（實為KingGnu主腦常田大希、〈KICK BACK〉的編曲者），令米津決心操爆肌！他狂飲粉紅色Protein奶粉，日操夜操，終於變身為「肌肉魔人」，雙臀以特技化妝弄得超粗超多肌肉，真是拳頭大過沙煲，好搞笑又勵志，出街1日未夠已經有230萬瀏覽！

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Vaundy〈CHAINSAW BLOOD〉女孩與狗：大哥哥……



Vaundy 同樣是《鏈鋸人》粉絲，他們的歌曲〈CHAINSAW BLOOD〉MV就係致敬第1集內，喪屍魔人派嘍囉圍剿主角淀治的一幕！不過主角就變成一家三口加埋隻狗（唔通玩埋《SPY X FAMILY》），阿媽與喪屍群打得血肉模糊好刺激，最後小女孩跟疑似跟狗狗合體成魔人（玩埋《鋼鍊》gag？）

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今次《鏈鋸人》第一季做了個破天荒的玩法，邀請了不同音樂風格的單位參與動畫配樂製作，既有主流搖滾樂團，也有非主流Heavy Metal樂隊、Vocaloid製作人，陣容有：米津玄師、極限賀爾蒙（Maximum The Hormone）、ano、Eve、Aimer、Kanaria、syudou、女王蜂、永遠是深夜有多好（ZUTOMAYO）、TK （from 凜冽時雨）、TOOBOE、Vaundy、PEOPLE 1。

12位音樂製作單位。（圖源：鏈鋸人官方網站）

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鏈鋸人｜OP動畫分半鐘致敬近20套經典電影／動畫、即時逐格數

開場影片除了有米津玄師的歌曲《KICK BACK》墊底，其畫面亦加入了大量致敬其他電影／動畫作品的畫面，令此短短分半鐘的影片迅即成為動漫、電影界的熱爆話題！



0:02 - 《落水狗（Reservoir Dogs）》

0:11 - 《危險人物（Pulp Fiction）》

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