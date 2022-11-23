世界盃2022｜日本隊被安排在「死亡之組」E組，首場即對德國這支冠軍級歐洲強豪，腦中不其然就想起《足球小將》戴翅偉！衝力射球、倒掛、雙人合體射球，由他帶領的日本隊，在《足球小將Rising Sun》大戰德國隊（當年仍叫西德）「火焰射球」史奈達的精彩場面。雖然不知今屆日本隊可以走幾遠，一起來重溫足球小將的經典回憶吧！



漫畫中未完的比試

由小學打到成年，《足小》最後一部漫畫《足球小將 Rising Sun》於2014年開始連載，故事講翅偉、小志強等U-23日本國腳參加俄羅斯奧運，一路連載至2019年竟等不到東京奧運2020年開幕（後來延期），忽然宣布連載中止，而劇情正好就講到日本隊決戰德國隊。所以今次日本進入卡塔爾世界盃決賽周，首場分組賽就對德國，算是另一個形式的「再續未了之戰」，頗有意思。

最後一部漫畫《足球小將 Rising Sun》於2014年開始連載

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史奈達是翅偉老對手

德國隊在《足小》來說幾乎是第一批就出現的外國隊。當時因為動畫追不上漫畫進度，於是卡通版就加插了一段「Junior Youth 世青篇」：劇情講翅偉在比賽中發高燒、入休息室後就大昏迷，並夢見過去以日本少年選拔隊身分，遠征海外與其他國家打友賽的過程，這個夢發得非常之長……而德國的王牌射手史奈達，有型有款且能力超勁，日本對德國一戰令人印像難忘。後來史奈達一直在Road to 2002、Rising Sun都有出現，是翅偉最出名的宿敵之一。

德國隊（當年仍叫西德）王牌射手史奈達的「火焰射球」

漫畫中日本對德國的比試最終不了了之

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5個足球小將令人難忘經典回憶

1. 金句：「足球是我的朋友」



《足球小將》金句百出，當中最經典的當然是戴翅偉小細講到大的「足球係我地嘅朋友」，之後亦有一進化版本，「我們不是11個人，而是13個人，因為足球、球場都是我們的朋友！」

足球係我地嘅朋友更推出NFT

2. 超多花臣｜必殺射門



小學雞時代，翅偉在學校運動會已經懂得用倒掛金勾射門，中學篇利用曲墜球原理，發明了衝力射球（Drive Shot），以上旋令球在拋物線的最高點突然急速下墜，守門員欲求無從。另外還有雙人射球（唔怕踢斷腳…）、立花兄弟打到飛天的合體射球、日向小志強的猛虎射球及雷獸shoot。而守門員健威更會用空手道三角跳防守，漫畫迷如數家珍、津津樂道。

常常都擔心二人同時射門，大家腳撞腳會斷。

3.慢動作帶波帶足20分鐘



上文提過，《足球小將》動畫因為要等漫畫進度，常要加插一些旁枝情節，而平時比賽亦是有得拖就拖，球賽中由自己半場盤球到對方禁區，講幾句對白，不經不覺就跑了一集；空中爭頂都可以忽然來一場「回憶殺」，講完往事先落地，而翅偉受傷倒地後，必定會回想起很多人叫他加油，認真拖戲。

倒地後的痛苦表情似足尼馬，翅偉師傅果然是巴西人。

4.射爆牆、太陽帽救波｜各式超誇張表現



《足小》無視球例也無視真實，很多場面都誇張到爆，比如中學時小志強已經可以用皮球射到石屎牆龜裂……另外還有林源三手不夠長竟然脫下太陽帽撈足球，數之不盡。

中學時小志強已經可以用皮球射到石屎牆龜裂……

林源三手不夠長竟然脫下太陽帽撈足球

為了救立花兄弟的空中射門，竟派球員爬上龍門頂……

5. 日本／世界球壇的根



不少世界球星，小時候都是受到《足小》啟蒙而決定踼足球。更有報導指，日本國家隊23名球員中，有16人表示是因為看了足球小將才開始踢球。日本傳奇中場本田圭佑更是超級Fans，其無迴轉高速自由球就是模仿他最愛的小志強。而中村俊輔就更誇張，親身上陣重現戴志偉與泰萊告別的一幕，成功在50米外將簽名足球，射入行駛中的巴士。

本田曾是日本隊的重要一員，今屆則未有入選

阿古路使用的護腳都有翅偉的圖案。

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