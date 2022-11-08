世界盃直播｜11月起已經有很多香港人去外國旅行，除了熱門的日本，台灣今日起亦開放港澳人士以旅行團方式入境。如果你身在外地，無法登入香港的收看平台，如何實時收看世界盃2022的直播呢？



身在日本／台灣旅行點睇世界盃？

有些用家可能會使用VPN接駁自己香港的戶口睇波，但其實日本、台灣本地都有全64場比賽的網上免費直播，只要你身在當地，安裝相應app／以瀏覽器前往相關網頁，就能簡單、免費地收看世界盃2022（FIFA World Cup 2022）了！

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日本｜AMEBA TV 64場免費直播線上看

身在日本，如果遇上日本隊賽事，當然建議大家去當地的直播活動，感受當地人支持國家隊的熱情氣氛。你亦可以利用手機、平板收看日本網上電視台 「Abema TV 」線上免費直播 2022 年卡塔爾世界杯全64 場比賽。該台更有多角度直播選擇，又有原創節目分析形勢、明星睇波等其他節目，不過首先你要懂日本吧。

收看方法非常簡單，ABEMA 平台畫質相當不錯，且能對應多種手提設備使用，包括手機、PC、平板電腦、Nintendo Switch等等，如果在有WiFi的環境收睇，可達到全高清（1920 x 1080 像素）。手機及平板用家，建議在香港就先安裝好AMEBA TV app，Switch則需要在日本區Nintendo e-Shop下載軟件，而PC可直接以瀏覽器收看。

手機及平板用家，建議在香港就先安裝好AMEBA TV app

Switch則需要在日本區Nintendo e-Shop下載軟件

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3場日本隊分組賽時間表：



E組分組賽｜德國 vs 日本｜11月23日下午9時



E組分組賽｜日本 vs 哥斯達黎加｜11月23日下午9時



E組分組賽｜日本 vs 西班牙｜11月23日下午9時



暫時3場日本隊比賽時間表：

Abema TV（連結）

Abema TV app （iOS下載）（Android下載）

台灣由中華電信MOD（家中機頂盒）及Hami Video串流平台獨家播64場實事。

台灣｜Hami Video 正版線上直播

香港人已經可跟隊去台灣旅行，當地由中華電信MOD（家中機頂盒）及Hami Video串流平台獨家播64場實事，換言之在酒店也未必看到，所以都是準備好device，上網在Hami Videio平台睇波吧。但留意 Hami Video 並不是免費的，收看「體育館」頻道（包括全部64場世盃賽事）需月費149新台幣。

Hami Video 並不是免費的，收看「體育館」頻道（包括全部64場世盃賽事）需月費149新台幣。

Hami Video（連結）

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