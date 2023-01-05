Card Hero 執笠半價清貨｜Pokemon卡 EVA 我英 龍珠 海賊王 刀劍神域 Bearbrick｜Card Hero 突然結業，由銀主拍賣出清的貨尾，由「大福行夜冷」接手半價出清，當中有遊戲王、Pokemon卡， EVA 海賊王等figure、動漫精品，多達數千件，即睇現場相片看看有沒有心水。



旺角信和超大型店執笠貨尾

Card Hero 這家動漫figure Card鋪，去年忽然大手擴充，更稱與日本大型網店AMI AMI合作，在旺角信心中心地面開兩間巨型大鋪，但不足一年就在一天之內封鋪結業。近日此鋪一批執笠貨尾就在油麻地窩打老道一家「大福行夜冷」以半價清貨，有Pokemon card、遊戲王卡（甚至有海馬的戰鬥盤！），巨型的1000%Be@rbrick、各式一番賞figure、PVC figure、動漫精品，不過很多都只有一件，手快有手慢冇！

性感亞絲娜半價，唔係唔帶走呀？

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大福行夜冷



九龍窩打老道73號C地鋪



營業時間：早上10點至晚上6點45分，天天營業



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