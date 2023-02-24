人中之龍維新極攻略 加強版極速刷錢法 半個鐘200萬｜人中之龍的舊作重製「極」系列最新作《人中之龍維新！極》之《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲最新版本極速刷錢方法，半個鐘輕鬆賺200萬（200兩），而且操作簡單又穩陣幾乎不用Save / Load。



加強版極速刷錢 半個鐘安定200萬幾乎不用S/L

之前攻略也提到《人中之龍維新！極》是一個相當缺錢的遊戲，整裝備、抽隊士、買道具素材等全都要用上大量的錢（尤其最高級隊士抽一次要10兩i.e. 10萬，非常燒錢）；不刷錢的話要在京都生存十分困難。之前有介紹過打德州撲克及賭單雙刷錢的方法，現在就有更快更好的刷錢方法就是玩「賽雞」，刷錢速度更快半個小時就能刷到200萬（200兩），而且幾乎穩嬴不用怎麼讀檔（當然開刷之前還是先存檔最保險）。

寫作賽雞，讀作提款

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按圖放大《人中之龍維新！極》加強版極速刷錢法 半個鐘輕鬆刷200萬：



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《人中之龍維新！極》加強版極速刷錢法 半個鐘輕鬆刷200萬：



1. 首先玩家需要約8000~10000木牌（賭場點數）來作起始資金，如果是由零開始建議還是可以先去打德州撲克賺到接近1萬點數才去賽雞；德州撲克打法可見下文攻略：



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2. 有了起始資金之後就可以去賽雞場玩賽雞（保險起見刷之前先存檔）；方法十分簡單，只要買賠率最低i.e.最熱的三隻雞就可以了。



3. 賽雞時通常會出現3隻大熱和2隻冷門的pattern，例如有3隻都是3~4倍，另外兩隻則是10倍以上。當出現這種pattern時有9成情況都會是最熱的3隻跑出，如是者只要將那三隻雞相關的投注全買（雞單、雞連、二雞單和三雞單），就可以大賺一筆；詳細操作可見圖輯。



4. 用這種買法當自己的買三隻雞包辦頭三名時可淨賺到15000~20000賭場點數；當然不是每次都是最熱的三隻包辦頭三名，有時第二名或第三名的位置會被冷門雞取代，但即使是這樣也會嬴到兩注雞連，也能小賺2000點。只有爆冷被冷門雞跑出第一時才會全輸，但這情況很少出現，一般不需要讀檔直接下一把就行了。



5. 比賽不是每次都為「三熱兩冷」的組合，有時會是4隻或5隻的熱度都差不多，或有時會出現特殊的單挑比賽，這些場次最好就不要買，選結束賽雞再選遊玩就能刷新比賽（不用離開賽雞場或讀檔）



6. 視乎玩家的手速和運氣，半個小時可以刷到8萬至10萬點數甚至更多。每1500點可換一個白金盤，拿去當鋪賣掉可得37500元；能刷到8萬點（52個白金盤）以上的話就是200萬了。



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