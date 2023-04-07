東雲うみ（Umi Sinonome）被稱為日本「最砌得」水著女星，原因是因為她另有一個身份，穿起背心仔砌高達的模型YouTuber！她在2020年開始拍片，至今已收穫87萬Follower、TikTok 43萬粉，影片有450萬view，絕對是名成利就！擁有G奶的她從未忘記自己是一位水著女星，復活節推出白色兔女郎裝寫真本，夏威夷取景的第2本寫真集月尾發售，無上裝泳衣噴血造型已經公開！



為照顧眼睛控粉絲｜三點式落水都戴四眼

東雲2nd 寫真集《きみはうみがすき》（你喜歡東雲）特地到了夏威夷取景，有趣的是因為東雲大近視，拍YouTube片時一定會戴眼鏡。因為高達迷睇慣了，所以她第2本寫真集，拍封面No Bra無上裝三點式造型時仍堅持戴眼鏡。東雲自己在IG、Twitter以及收費會員短片內已經劇透了很多個look，來先睹為快吧。想了解更多東雲，可點擊以下連結：高達YouTuber東雲｜250萬人看性感日妹砌模型｜新片挑戰肉體極限

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東雲早排還出了一本自己設計全白造型的兔女郎寫真集，TikTok及Twitter宣傳片拍得她美美的，一起來看截圖。

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早前東雲特別在IG上貼了幾套超sexy女僕／cosplay衫，叫人投票喜歡那一套，之後竟穿上同款cosplay衫去秋葉原快閃突擊派寫真集傳單！場面幾乎失控！

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東雲模型有兩款：我全都砌！

另外，由MaxFactory製作的東雲Umi1／20模型已經發售了，fans們砌東雲的夢想終於可以實現。這款PLAMAX MF-70 minimum factory 東雲うみ 1 set 2隻發售，包括三點式泳裝及背心仔+外套剪模型件兩款。廠方製作認真，3D model是請到東雲本人以360度3D Scan掃描建成，動作跟身材都超像真。東雲在3月29日拿到第1批貨辦，立馬就開箱放上twitter。（3,520日圓一對／需自行組裝上色）

買未？仲唔買？買啦！

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看東雲的開箱圖，發現這款模型除了有gimmick，其實製作很精美，留意到模型東雲手仔上的那片板件，原來就是這盒模型本身的板件的1：20版！

有泳裝S腰動作和坐姿砌模型兩款，1set發售。

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