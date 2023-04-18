素海霖／繪里奈 香港AV女優 線上看（番號FSDSS-645）第2支日本AV片4月18日上架，由於光碟版要遲一步推出，香港fans想率先課金合法觀賞，可留意以下介紹的方法。



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香港人AV女優素海霖第2部、亦是最後一部由FALENO推出的AV片，番號為「FSDSS-645」於4月18日推出，新片封面穿上比堅尼泳衣，半身照比上一張封面更搶眼，最搞笑是人像旁邊有兩句廣東話：「做完愛、好爽♥️」。新作4月18日先由串流平台HELLOERO先行上架，如果等多7日，新可以在FALENO自家串流H NEXT收看，新用家有31日免費試睇優惠。

素海霖AV線上看｜率先睇繪里奈平台被網民發現 等多7日可免費睇？

香港人AV女優素海霖第2部AV片番號為「FSDSS-645」，已於4月18日推出。

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Amazon 日本阿瑪遜買code最方便

在Amazon.jp 搜尋「FSDSS-645」，自能找到相關影片，完成交易後會得到「收看code」，之後自行到串流平台HELLOERO睇片，分兩種收費方法：600日圓租7日 ($36.37港元）、1980日圓買斷（約$120港元）

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網民發現，想線上看素海霖，先要滿足2個條件：

1）素海霖AV片數碼版版權只限日本地區用戶才能購買，首條件你要先身處日本，或使用VPN選擇日本地區。



2）收費方面也不接受海外信用卡，需要使用JCB這類日本信用卡付費。



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購入代碼後，就可以登入「HELLO ERO」這日本成人串流平台睇，留意這個平台也需要VPN才能播放影片。最終如果以上方法都看不到，《HK01》科技玩物也不支持以非法平台收看，等遲一點再買光碟版吧。

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網民點睇素海霖AV第二作？

在第二套AV片內，素海霖沒有訪問片段，只說了：「我準備好啦」「嗯、好」，素海霖依然是用廣東話表達感情，比如「好舒服呀」以及金句「頂唔順啦」，還有很多像是呢喃怪聲，比如「諗諗諗…」、「痕呀」。新作男優是以親啜女優全身而知名的吉村卓，事後訪問中繪里奈都有講「佢Lam我成身、冇試過、第一次。」，在上作被指「太出戲」的女性翻譯員聲音，今次不再收錄在片中，不知上作覺得「唔知點好」的香港網民，是否會比較受落一點？

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