AV女優三上悠亞還有2個月就引退，7號晚她在YouTube頻道出片，直擊6月新片（番號MIDV-400）的拍攝現場，除了劇透新片內容，還爆了一些疫情後AV拍攝的新限制，原來是一條實用片呢！



三上做巴士導遊｜想Join

這部片是在去年11月拍攝的，所以天氣仍然非常寒冷，影片頭一場戲在一架旅遊巴士上進行，三上穿上極少布、勁短裙的巴士導遊戲服，行上大巴前已大叫「屁股陣陣涼」。不過拍封面照時，攝影師似乎還是嫌Yua醬的裙子露得不夠，竟然要助手去將胸口扯開。天氣那麼冷，想謀殺呀？

上個月，三上悠亞曾在YouTube片中，回想起7、8年前，因為長時間拍攝而淚曬片場，唯一一次拍攝過程痛苦得在片場後台哭崩的往事，網民單靠三上談及的內容已推算出這部舊作番號，8年前的罪魁禍首就是片商MOODYZ，此後8年來與三上再也沒合作過，今次這套「破冰之作」，是受到疫情影響，3年沒拍過的「好興奮巴士之旅」系列(三上悠亞引退前最狂AV片番號曝光｜YouTube發布沖繩水著拍攝花絮，三上會穿上巴士導遊迷你裙，帶一班影迷由巴士上玩到去溫泉酒店。)

攝影師似乎還是嫌Yua醬的裙子露得不夠，竟然要助手去將胸口扯開。

素海霖繪里奈AV片第2作線上看方法｜封面有廣東話 連登仔嫌冇話題

疫情後拍AV多了1個限制

導演在跟三上傾談時爆料，這個系列以上最少有10幾個fans參與演出，但在疫情後，原來日本法例限制了同一個畫面內，不能同時有多過5個演員，所以這個「巴士之旅」的AV男優上限就是4人＋三上悠亞演出。談到此處，才發現車尾有幾個非常興奮的男乘客在等開工，導演更笑言兩位壯男氣勢十足，而且某方面「好厲害」，引得三上笑爆咀。

疫情後日本法例限制同一個畫面內，不能同時有多過5個演員。

AV女優排名4月Top100：素海霖為港增光、一原因排名負令和新人王

大講不文笑話

之後再轉場景，有一塊布幕，下面開了幾個小孔，一看就知是AV片某種常見場面，三上扮無知的說：「之後幾個窿會有咩出現？」攝影師笑言：「會有臭味從這裡跑出來」再一次令三上捧腹大笑。

素海霖AV線上看｜率先睇繪里奈平台被網民發現 等多7日可免費睇？

同Uber Eat合作？送外賣嗎？

拍AV尤其是一個女優對幾位男性，體力消耗蠻厲害的，所以中場休閒三上就一個人在狂食飯團，原來她很會做飯團，更臨場想到可跟Uber Eat合作出「三上監修飯團」。

👉搶口直播妹爆鐵拳電競圈淫史｜美魔女直播主與大量男選手床上格鬥

換裝娃娃三上悠亞

最後三上還表示了另外兩套戰衣：多孔透視裝、浴衣，以及運動Bra Top，原來片中還有一場「大逃殺」，4個男優會全裸上陣追殺三上。剛才不是說11月天氣冷嗎？想收買人命嗎？

回想小學時代色色回憶

又公開了最後一場4男1女一間溫泉酒店方的場景。三上跟攝影師說：「好似學校旅行、有少少色色感覺。」攝影師稱自己男校出身，不明白為何有色色感，她解釋：「以前小學旅行時，係瞓碌架床，會有男生走來女仔房，上下架床傾天光……」早就有傳三上很「早熟」很早拍拖，原來是真的嗎。

👉三上悠亞YouTube真空執行李 介紹愛用Gadget 觀眾眼球全都錯重點