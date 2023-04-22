FULL MECHANICS FM 風靈高達 1/100 《高達水星的魔女》主角機模型星期四香港到貨，記者不眠不休，終於趕起了一隻簡單噴油上色的完成品！即睇這款分色分件完美，連動關節非常細緻的出色作品。如果要選1隻1/100的風靈高達，絕對推薦FULL MECHANICS版模型。



FULL MECHANICS 代表甚麼？

你可以會想知，FULL MECHANICS 代表甚麼？1/100比例的模型為何出MG版？根據萬代介紹，FM是追求究極的機械細節，兼具高密度細節、組裝輕鬆容易兩大優點的模型。

FM 風靈高達 1/100 正面／背面（鍾世傑 攝）

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FM 風靈高達1/100模型開箱分析4大賣點

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賣點01｜出色的分件分色

FULL MECHANICS版風靈高達，相比起以往的MG系列模型，雖然它沒有內骨骼，而因為現在BANDAI起模技術進化了，就算不用骨架都能做到極出色的分件／分色。今次記者取得模型後，多得它一早已完美的做好分色分件，夾口也很少，所以全體上色用了1晚就完成，關節部件改用金屬黑（留意原件不是金屬色），部份細位用了電鍍銀色筆就製造出細節，新手也能做出極佳的完成品。

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賣點02｜ 電鍍+透明雙層構造帕梅特刻痕

FM風靈高達最吸睛搶眼的賣點，就是頭部、胸部、背包、雙膊、大腿位置的「帕梅特刻痕」，大手筆使用紅色電鍍+透明件雙層構造！不知將來會不會推出藍綠色的帕梅特刻痕 Level 6 版本呢？

右：電鍍零件／左：電鍍零件+透明外蓋。（鍾世傑 攝）

附送紅色電鍍零件（鍾世傑 攝）

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賣點03｜可動唔只做到仲做得出色

可動方面風靈高達的外甲比較簡潔，沒有裙甲、大背翼等配件，好扭、雙腳板貼地性好，可說是基本要求，做不到的其實應該掉進垃圾桶。而FM模型版不只做到出色可動，腰身／雙膊都設有加強扭動能力的拉出式關節。不過少少擔心，現在BANDAI模型不使用軟膠關節，雙腳板玩得耐有機會鬆。

風靈高達設計簡單，好扭、雙腳板貼地性高是基本要求。（鍾世傑 攝）

風靈高達設計簡單，好扭、雙腳板貼地性高是基本要求。（鍾世傑 攝）

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FM模型版不只做到出色可動，腰身／雙膊都設有加強扭動能力的拉出式關節。（鍾世傑 攝）

腰身／雙膊都設有加強扭動能力的拉出式關節。

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一雙大腿還加設連動式關節，當扭動骹位時，外甲會隨扭動角度滑動，尤如真實的機器一樣，精細至極。

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賣點04｜11位小朋友 浮游砲子機多玩法

風靈高達最大特點是全身11位小朋友：即為Bit的心靈控制子機，它們可以分解成11支「浮游砲」，或安裝在身體各部份變成外甲，更可11合1變成大盾／大鉗／飛行器，玩法極多。正如本體的出色分件，整個大盾不需加1張貼紙，完美重現劇中的配色。但留意11支「子機」使用的透明支架，需要另外購買。

記者暫時未買到，所以就用家中不同模型／玩具的透明支架暫替拍攝。（鍾世傑 攝）

記者暫時未買到，所以就用家中不同模型／玩具的透明支架暫替拍攝。（鍾世傑 攝）

11支「浮游砲」 Bit 子機，可以分別安裝在身體各部份變成外甲。（鍾世傑 攝）

提到武器裝備，FM風靈高達的盾牌細節近乎完美，另外還有兩把光束刀及1把安裝在beam rifle前的巨型光刃。個人覺得透明藍有點太實色，而光束步槍比起盾牌，只是左右2件部件拍合，有點單調。建議在準星細位自己筆塗追加細節。

11支「浮游砲」可11合1變成大盾（鍾世傑 攝）

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評分：90分｜魔女fans冇得唔買

整體而言，如果你喜歡《高達水星的魔女》，FULL MECHANICS FM 風靈高達現時市面貨量充裕，售價約$300左右，是必儲必砌的一款模型！記者用了大約12小時就完成組裝+簡單上色，已經覺得很漂亮很滿足。過程中最緊要留意小腿部分的組裝，出奇地難夾得準，其他部份是輕鬆沒難度；另外，跟模型附送的是貼紙而非水貼，所以我一張也沒有用，唯有等BANDAI之後出水印貼紙吧。

FM 風靈高達 1/100模型｜評分：90分（鍾世傑 攝）

BANDAI FULL MECHANICS 1/100 風靈高達 ガンダムエアリアル 模型

售價：4,180日圓／香港市面售價約$300左右

發售日：2023年04月22日