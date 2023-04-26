崩壞：星穹鐵道攻略 開服必知5件事 兌換碼一覽 免費星瓊取得法｜由《原神》廠商米哈遊開發、全球玩家均極為期待的新作RPG手遊《崩壞：星穹鐵道》Honkai: Star Rail已於4月26日早上正式開服，以下為《香港01》科技玩物頻道手遊攻略，包括遊戲開服必知5件事，兌換碼一覽及免費星瓊取得法。



1. 首抽相關

並不是非常建議刷首抽，一來很難刷二來比起刷出一隻5星開局，早點開始遊戲打進度會更實際。但如果無論如何都想刷的話，可參考另文攻略：

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希兒，我的希兒...

2. 盡快推進度消體

玩家在序章中尚未開放體力（開拓力）系統：開拓力可以用來在特定關卡中刷角色經驗及金幣等道具，簡言之越遲「清體」就越蝕；建議玩家盡快完成序章登上星穹列車，隨著主線進度去到第一個星球「雅利洛VI」之後，就會開放「擬造花萼」系統（等如《原神》中的地脈），清掉即將溢出的體力再繼續打主線。

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3. 日任開啟方法

當玩家完成主線任務「她等待刀尖已經太久」（亦即希兒登場的一幕）之後，就會開放「每日實訓」系統，亦即一般手遊中的每日任務。完成每日任務可得活躍度、累積活躍度即可獲得星瓊等獎勵，每日最多可得60星瓊；換言之就是少做一日就蝕一日，建議在開始遊玩時，無論如何最少要都一口氣打到開啟每日任務之後才休息。

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4. 開服兌換碼一覽及兌換方法

遊戲開服之時有幾個兌換碼可用，合共可兌到400星瓊及其他道具，不換白不換。

STARRAILGIFT

HSRVER10XEDLFE

HSRGRANDOPEN1

HSRGRANDOPEN2

HSRGRANDOPEN3



兌換碼需要將遊戲帳號連結至hoyoverse帳號後方能使用；打開選單畫面後，點選玩家名字旁邊的三點，再選兌換碼即可。注意手機/ipad版無法在遊戲中直接輸入兌換碼，需要經官方網頁的兌換頁面登入後進入兌換，兌換連結：https://hsr.hoyoverse.com/gift

入兌換碼有石，不拿白不拿

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5. 免費星瓊取得法

Twitch掉寶活動



首先玩家要在官方活動頁面中將自己的角色和Twitch帳號連結，然後在Twitch中觀看《崩壞：星穹鐵道》的直播，每觀看15分鐘即可獲得一次掉寶，合共可得80石及一些遊戲中的道具。活動詳細及帳號連動頁面可見官方公告。

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hololab簽到活動



主要是頭3日簽到可額外獲得合共100石，之後累計簽到指定日數後也可獲得少量星瓊；詳細可到官方公告查詢。