《超級瑪利歐兄弟電影版》The Super Mario Bros. Movie 全球票房突破 $10 億美金大關，Mario之父、任天堂代表董事「Mr. Mario」宮本茂先生（みやもとしげる，文中會簡稱為：宮本）接受了日本媒體訪問，談及與《迷你兵團》Illumination公司的Chris Meledandri，共同製作這部史上最出色game改篇電影的回憶，還回應了影評人對這部作品「根本唔係電影」的辛辣劣評，回應大方而霸氣。



《超級瑪利奧兄弟》遊戲發售近40年，為何選擇這時點拍成電影？



宮本：我們曾經授權過其他公司拍Mario，當時我們沒有作出任何設定上的限制，但我們發現，交到沒有玩遊戲的人手上，Mario的形像傳達得不好，所以我們不再希望以賣授權方式開拍Mario電影，要重掌創作自由，所以我們決家自己來做，然後遇到了Chris先生（Chris Meledandri：Illumination公司CEO），有機會跟《Minions》班底合作，是一個很好的契機。

左起：Chris Meledandri、宮本茂（任天堂相片）

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40年來，以8位元描繪的瑪利奧和路易吉變成了人、住在紐約當水管工人，感動了很多fans，宮本先生又有何感想？



宮本：實際上，我一直想成為木偶戲劇作家，在小學時就做過木偶戲表演。以前8bit時代的遊戲角色沒有動起的感覺，我在製作《Donkey Kong》的點陣畫時，嘗試以拍動畫的意識，以2至3格的連環動作令森喜剛和瑪利奧活現遊戲畫面上。後來我想，將來如果可以用3D模型製作角色，我就可以注入更多細節。在搞Mario 64時，我已在構思，Mario將來如何更進一步發展成類似木偶戲的動畫。多得Chris跟動畫師們合作完成這部電影，我還向位於法國的Illumination的動畫師們發送了一條影片，說「感謝你們，瑪利奧變成了人類！」

宮本茂向Illumination的動畫師們發送了一條影片，說「感謝你們，瑪利奧變成了人類！」

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中宮本先生和任天堂在製作方面參與了多少？



宮本：從開始我就決定與Chris共同擁有決定權，製作雲集了任天堂和Illumination的工作人員，但由於這本質是一部動畫，對方的團隊仍佔大多數，任天堂則組建了一個小型電影項目團隊，當中包括角色設計team、過場動畫team的人員，每周召開會議、共同製作。

雖然團隊中很多電影愛好者，也喜歡談電影，但Illumination才是正式的動畫公司，所以我們團隊只站在瞭解Mario游戲的觀眾身份去提出建議，例如希望看到Hip Drop（Game內的動作），或者Mario扯著庫巴的尾巴擺動並投擲（N64版絕技），包括創作劇本在內，大約花了六年，是一個非常新鮮和有趣的經驗。

Mario在最後一戰扯著庫巴的尾巴擺動並投擲（N64版絕技），原來是任天堂團隊的要求。

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在這部作品中，瑪利奧和路易吉的家庭出現了，碧姬公主的出身也被講述了，還有電影原創的設定等，是如何決定這些內容的？



宮本：從製作一個有趣的劇本開始，新的設定就會不斷增加，因此我們盡可能使劇本簡單。製作新故事時，自然會需要新角色，但我們盡可能地抑制它，我視任天堂是這些角色的「經理人公司」，盡可能只使用自家「演員」拍戲。但為了故事的將來性，我認為瑪利奧等人需要家庭，瑪利奧原本是一個紐約市民住在布魯克林，被塑造成一個藍領角色的形象。如果有家庭的話，就會有一幅所有人一起吃飯的形象。順便說一下，我們有20年前和小田部羊一先生（過去任天堂的角色設計監督）一起繪制的草圖，今次是以此為基礎製作爸爸和媽媽的。

瑪利奧和路易吉的家庭出現了

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由水管工變成拯救世界的超級瑪利奧兄弟，很驚訝他們竟不知道蘑菇王國的存在！



宮本：實際上，水管工設定在電影化之前已有的潛在設定，製作《超級瑪利奧》真人電影時也有用到。而關於蘑菇王國的存在，最初我曾告訴Chirs「直接將游戲電影化並不有趣」（笑），我希望有更多互動，觀眾不斷積極地思考、玩味劇情，想像「下一步要做什麼」或「這個要做什麼」。有趣的是，在寫劇本時我們有意識地避免沿著遊戲套路推進，最終游戲和電影卻很好地融合在一起，以至於我自己也感到驚訝。

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+ 11

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看電影的時候，感覺就像玩遊戲一樣好玩！你是否有意識地通過節奏感、音效、攝像機角度等來表達遊戲的感覺？



宮本：導演真的很棒，音樂監督布賴恩也很出色，他們兩人真的做出了一個非常出色的故事。我問Chris想在《瑪利奧電影》看到甚麼，得出的結論是：我們想要看到動作場面！希望將game內體驗過的動作變得很很真實，就像香港的武打電影一樣，讓人感到非常暢快，讓人覺得虛構的動作也能成真。

問Chris想在《瑪利奧電影》看到甚麼，得出的結論是：想要看到動作場面

動作場面並不能以文字表達，劇本只有概要，只有在製作場景，才能理解腳本中間應該插入甚麼動作場面，我們進行了各種嘗試，一開始我們非常努力地在過於寫實的場景中堆疊游戲角色和動作，結果不如預期。直到後來，我們在瑪利奧兄弟趕去布魯克林幫客人修理水管一段中，活用了橫向捲軸式視點，終於抓中感覺。

只有在製作場景，才能理解腳本中間應該插入甚麼動作場面。

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回想已故Game Boy之父橫井軍平一句：任天堂作品應該要…

很久以前，創作了game ＆ watch 及Game Boy的 橫井軍平先生（已 身故）說過，任天堂的游戲之所以重要，是因為旁觀者會想說「讓我來玩」，不僅是玩game的人，連旁觀者也會覺得有趣、也能理解，盡量避免令人睇到頭暈的複雜場景和過度運鏡，我們一直在意識到這一點來製作游戲。

已故Game Boy之父橫井軍平：任天堂作品要令旁觀者也感過癮。

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這部電影創下了巨大的成功，您的感受是什麼？您對海外影評人的反應可有看法？



宮本：這真的是非常幸運。我覺得世界上好東西很多，但能被注意到的只有極少數。特別是現在網上流傳的各種信息幾乎都淹沒了，而他們選擇了關註任天堂的歷史。我們希望每年都能有這樣的經歷，而新員工的培訓也是為了這個而工作的。我們的成績比想象的還要好，這需要很多運氣。我知道影評人的評價相當低，說這是遊戲，不是電影；而因為票動很好，「影評家是否錯了呢？」的意見反成網上主流。

在爛番薯網，專業影評人只有58％滿意，一般網民卻有98％人投票畀讚

在爛番薯網，專業影評人只有58％滿意，一般網民卻有98％人投票畀讚。影評人認為《超級瑪利歐兄弟電影版》完全沒有故事沒內容，不是一部電影，只是一隻遊戲。相反影迷跟fans卻認為原汁原味看得過癮，反應兩極。

宮本茂回應道：雖然我不是特別希望聽到「電影的定義從此改變了」，但如果有人這樣說，我會很高興。

今後還會繼續製作電影嗎？



宮本：我們成立了名為Nintendo Pictures的公司，今後也會繼續製作各種內容，但是這要等相當長的時間才會完成，所以現在請大家專註於這部電影。