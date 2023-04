Mario電影《超級瑪利歐兄弟電影版》以任天堂人氣作品Super Mario Bro.改篇成電腦動畫,更是由《迷你兵團》片商Illumination砲製,娛樂性豐富絕無冷場,且導演真的很熟《Mario》系列及任天堂,片中最少有15個由紅白機到Switch的彩蛋,即睇分析!



老少咸宜|有冇打過機都睇得開心

《超級瑪利歐兄弟電影版》電影90幾分鐘說長不長,故事流程簡單、所有人物背景都有交代,就算沒有接觸過這遊戲的人都會看得投入,精彩刺激而且好多笑位,記早看的一場首先場,在座完全沒有小朋友看得非常投入,沒因為悶而吵吵鬧鬧。而電影中更包含了大量源自Mario系列不同game、動畫作品的小設定細節,如果你是80年代開始一直玩Mario系列:動作game、小遊戲、賽車game長大的人,都應該會有共嗚。真正做到老少咸宜。

01|Mario 是意大利人?



Mario這角色最早是出現在任天堂街機《Donkey Kong》中,他本來是沒有名字,只有「Jumpman」這代號。後來任天堂成位美國分公司時,他們發現辦公室房東馬里奧·西加列(Mario Segale,意大利裔美國人)跟「Jumpman」撞樣,於是就將他定名為Mario。值得一提,早期Mario設定是個木匠,後來推出《Super Mario》,後來才改為「渠王」。

Mario設定是個木匠,後來推出《Super Mario》,後來才改為「渠王」。

👉大河原邦男高達展起爭議 TVB新聞指渣古是反派激嬲粉絲:你識條鐵

15個Mario電影彩蛋(⛔部份含劇透成份⛔)

+ 11

👉高達人氣榜|Reddit外國投選TOP 24神作 反戰小品奪冠 0083極低分

02|為何瑪利歐會住在Brooklyn?



這個設定來自80年代的《Super Mario Bros. Super Show! Showdown in Brooklyan》卡通,本來是跟game版設定有矛盾的,而電影就將兩個世界合而為一。

👉多啦A夢未來百貨公司時代廣場店|過100精品/家品/服飾香港首賣

03|Mario在電影中打過的是甚麼遊戲?



電影早期Mario生意失敗,躲在房間打機,此時他打的game原來是紅白機磁碟機遊戲《光神話 帕爾提娜之鏡》。

Mario在電影中打的遊戲是紅白機磁碟機作品《光神話 帕爾提娜之鏡》。

👉大河原邦男展直擊|高達之父帶團睇4米高自由高達、大批珍貴手稿

04|片頭的企鵝也來自紅白機game嗎?



不是!紅白機最出名的企鵝game《南極大冒險》是Konami作品。電影中的企鵝實為N64作品《Mario 64》內角色。

電影中的企鵝實為N64作品《Mario 64》內角色

👉AV女優排名3月Top100:素海霖一原因未上榜 三上悠亞引退重登10大

05|所有蘑菇人名字都叫奇諾比奧嗎?



不是,奇諾比奧只是蘑菇王國其中一位國民,電影中奇諾比奧背著大背包的造型,是來自Switch game 《奇諾比奧隊長》,遊戲中更有位粉紅色的蘑菇女奇諾比珂。

奇諾比奧只是蘑菇王國其中一位國民

奇諾比奧背著大背包的造型,是來自Switch game 《奇諾比奧隊長》。

👉素海霖AV線上看|率先睇繪里奈平台被網民發現 等多7日可免費睇?

06|碧姬公主為何笑瑪利歐身材矮小?



在電影中碧姬公主笑瑪利歐矮,其實是一個Mario開發典故小彩蛋,在製作Donkey Kong時因為硬件性感令硬件能力限制,瑪利奧只能做得非常細粒,所以製作人「Mr. Nintendo」宮本茂在開發紅白機game《Super Mario Bros.》時,安排他能夠靠吃蘑菇長高。

了Mario是一個正義感強烈、長的不帥的中年人。

👉素海霖繪麗奈|AV女優絵麗奈驚揭是香港人 YouTube IG被極速起底

07|為何Mario電影會有Donkey Kong客串?



大猩猩跟他弟弟Didi Kong都有在電影內客串,上文已解釋了,Mario 本來就沿自《Donkey Kong》,DK在舊game中抓了一位金髮女子(她就是碧姬公主的前身),並在高處投拋木桶阻止Mario前進,所以在大電影中看到DK擲木桶零舍有feel!

為何Mario電影會有Donkey Kong客串?

其實碧姬公主亦是沿自遊戲中被DK抓走的金髮女子。

👉復活節好去處|旺角搵Mario卡比打卡 多啦A夢百貨 海洋公園高達展

08|電影中Donkey Kong的說唱歌曲其實來自N64遊戲



電影中Donkey Kong的說唱歌曲其實來自N64遊戲,名為《DK RAP》。只要上YouTube就能翻聽。片中還有Bonnie Tyler 《Holding Out For A Hero》、A-ha 《Take on Me》、AC/DC《Thunderstruck》等歌曲,勁有feel。

👉豐澤/Elecboy復活節優惠|動森版Switch減$881 30件抵買家電推介

09|瑪利歐對付Donkey Kong的能力是?



瑪利歐跟DK單挑時,使用了貓貓力量,原來是出自Switch遊戲《超級3D世界》。穿上後能夠爬牆及三角跳。

瑪利歐的貓貓力量出自Switch遊戲《超級3D世界》。穿上後能夠爬牆及三角跳。

👉RG艾比安高達 HG大贊卡 水星魔女 龍神丸 黑暗大法師7至9月16新作

10|瑪利歐賽車追逐戰精彩



最多人認得出的彩蛋當然是Mario跟公主去森林王國說服Donkey Kong一族出手相助,一行人駕駛跑車出發的場面,明顯就來自知名的《MarioKart 瑪利歐賽車》系列,特別是瑪利歐、公主、皮諾比奧在轉盤前組合賽車配件時,觀眾都會心微笑。

MarioDonkey Kong一族駕駛戰車一段明顯沿自《MarioKart 瑪利歐賽車》系列。

👉大比鳥等不到小智變雞燉翅地獄梗圖瘋傳|動漫婚宴11道菜名超好笑

11|性格消極的藍色星星



路易吉被庫巴抓走時,在監獄中有粒性格消極,「灰到爆」的藍色星星。原來他叫Lumalee,在Wii遊戲《Mario galaxy》中他是一位道具店主。

性格「灰到爆」的Lumalee,來自Wii遊戲《Mario galaxy》。

👉Pokemon小智退休換主角衰硬?網民龍珠為例:動漫改朝換代9成失敗

12|Mario、Luigi的童年版也有典故?



除可在Switch版《瑪利歐賽車8DX》選用BB版角色,Baby Mario、Baby Luigi其實是來自《Super Mario World 2 : Yoshi's Island》。

Baby Mario、Baby Luigi其實是來自《Super Mario World 2 : Yoshi's Island》

👉韓妹MomoRina高達直播|瞓身製作好睇過東雲 Nu高達迫降在她胸口

13|大魔王庫巴不是首次穿新郎白西裝



自從有《Super Mario Bros.》系列以來庫巴的工作就是抓走桃公主及迫她成婚,但一直至Switch的《Super Mario Odyssey》,才正式有Mario、碧姬公主、庫巴的白色禮服、婚紗造型。

一直至Switch的《Super Mario Odyssey》,才正式有Mario、碧姬公主、庫巴的白色禮服、婚紗造型。

👉東雲有對手!高達模型女團LINKL PLANET 網民看淡:東雲1個打9個

14|最後打敗庫巴的招式



Mario一直以來都是以跳起躍下作為基本攻擊,製作人宮本茂直至3D多邊型版《Super Mario 64》才加了「Mario氣力很大」的新設定,game內他可以抓著庫巴尾巴自轉,用離心力將庫巴投擲出去,電影尾聲Mario兩兄弟正是以這招對付庫巴。而真正K.O.庫巴的那招,就不劇透了。

《Super Mario 64》中瑪利歐可以抓著庫巴尾巴自轉,用離心力將庫巴投擲出去。

15|片尾發出怪聲的是牠



最後片尾彩蛋中,會見到紐約地下水道中出現了一粒綠色斑點的蛋正要孵化,並發出一聲怪叫。相信對系列略有接觸都知道是喜歡用長舌頭吃生果的恐龍仔Yoshi 耀西!如果你是看美版原聲就更要留意,因為這短短1秒叫聲,竟然是由《蜘蛛俠》Tim Holland聲演!相信下集就會見到他出場。

Yoshi竟然是由《蜘蛛俠》Tim Holland聲演!

更要留意其實Yoshi的恐龍一族,在片中曾出現過幾秒,大家看電影時要留神了。