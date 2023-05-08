《V型電磁俠 Voltes V: Legacy》真人版線上看｜《V型電磁俠》真人版劇集，5月8日起香港區也可同步睇直播，究竟點睇？那個平台收看？收費如何？以下全部教晒你。



Voltes V: Legacy｜Now TV 逢周一晚同步直播

Voltes V: Legacy｜由菲律賓GMA電視台花8年時間精製的真人特撮版《V型》劇集，預定有80集，先前在外國已經有先行戲院首映，所有機體跟角色造型既忠於原作，又追加了現代化細節，5合1主角機V型電磁俠的機體細節豐富、打鬥動作華麗，質素直接吊打81億美金製作的真人版《聖鬥士星矢》電影，劇中女角全部都好索，靚過迪士尼真人《小魚仙》幾倍。



《Voltes V: Legacy》由菲律賓商業電視網「GMA Network」製作

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《Voltes V: Legacy》由菲律賓商業電視網「GMA Network」製作、日本東映協力監修，原作為東映動畫於1978年創作的經典超級機械人動畫《V型電磁俠》（Voltes V / 超電磁マシーンボルテスV / 於香港麗的電視播放時劇名為《太空五虎將》）；《V型》也是首部於菲律賓播出的日本機械人動畫，收視率高達58%曾掀起熱潮，細路放學就要趕回家看《Voltes V》，但動畫播到35集，最後5集卻因政府以過度暴力為由，忽然被腰斬。

獨裁總統馬哥斯下令禁播

真相是，當年菲律賓正由獨裁且貪腐的馬哥斯總統統治，他發現《V型》結局有鼓吹人民團結推翻昏君的成份，故此就藉暴力教壞細路、武士刀勾起日本與菲律賓二戰對戰時的慘痛回憶為主，下令即時禁播。多年後電視台為紀念馬哥斯政權被推翻，特別播出了《Voltes V》餘下的集數，此後就植根於菲國人心中，想知更多可收看：V型電磁俠真人版｜菲律賓人捧為神作原因令人動容

已故前菲律賓總統馬可斯（中）被指為世上最腐敗的國家領袖之一，其政權於1986年被推翻，流亡夏威夷後於1989年病逝。（Getty Images）

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賣點1｜女角索過真人小魚仙．IG 80萬人追蹤

香港不少家庭都是靠印尼、菲律賓家傭「姐姐」撐起成頭家，記者家中亦然、衷心感激。但更多香港人至今仍然戴有色眼鏡叫人「賓妹」，實際上打開Netflix睇睇，菲律賓劇、泰劇大把靚仔靚女。在《V型電磁俠 Voltes V: Legacy》扮演女隊員岡惠美（Jamie Robinson）的23歲菲國女星Maria Ysabel Ortega 青春又精緻，她本人除了演劇集，還是時裝model和歌手，曾經在TikTok翻唱過少女時代太妍的韓文歌，😬👉IG有80萬follower（＠ysabel_ortega）。如果由她演《小魚仙》真人版應該沒有那麼多反彈及haters。

23歲菲國女星Maria Ysabel Ortega 青春又精緻

扮演5人小隊唯一女隊員岡惠美（劇中名字：Jamie Robinson）的23歲菲國女星Maria Ysabel Ortega

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V型電磁俠真人版質素吊打日本片｜正妹女主角IG追蹤數高達80萬

演反派女角的Liezel Lopez 都好靚女。

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賣點2｜比真人《星矢》尊重原作設定千億倍😍

日本動漫改篇電影8成係伏，比如最新作《聖鬥士星矢》，要將起源故事濃縮為2小時故事、魔改都預了，但可不可以多點尊重原作角色設定呢？為何一定要弄得面目全非？《V型電磁俠》在菲律賓地位崇高，製作組有乖乖還原設定造型，比如5位主角的戰鬥服、基地出發、合體時大叫口號等，原汁原味不扭曲原作。

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賣點3｜CG水準出色

GMA Network為了成就這部國民級大作，不惜花血本去拍，單是5分鐘預告已經可以見到有多人數大場面，5合1主角機V型電磁俠的機體細節豐富、打鬥動作華麗，水準都比日本同類作品更高。

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Now TV 逢周一晚同步直播

原來，Now TV 旗下本身就有720頻道「GMA Pinoy TV」，可以經機頂盒或手機「Now 隨身睇」app收睇，不過就需要另費申請「菲律賓組合」（$108/月），根據Now節目表所示，令週一晚上20：00就會與菲律賓同步直播。當1個月4集、1年48集，2年播完可考慮一下。



《V型電磁俠 Voltes V: Legacy》常見問題

