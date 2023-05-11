ASUS ROG Ally開箱+上手實測 比Steam Deck更搶眼但要賣呢個價｜Steam Deck的成功似乎在市場上帶起一陣手提遊戲機 / 手提PC的熱潮，由ASUS生產的手提PC「ROG Ally」即將上市，《香港01》科技玩物頻道獲得搶先上手實測主機的機會，以下為開箱及評測心得。



握持感比Steam Deck稍遜 但亦有一大優點

開箱後第一件事當然是拿上手看看手感如何，坦白說若純以握持感而言，是Steam Deck比ROG Ally優勝；雖然Steam Deck較為大部機身長度足有30cm，但是Steam Deck的機身平衡做得非常好，拿在手上時感覺重量均勻沒有負擔；但ROG Ally就感覺有些「墜手」，尤其是捧在手上時，會感覺手指公下方有少許被「責住」；如果玩的時間較長時可能會有些累。

拿到ASUS ROG Ally的第一感覺是包裝比Steam Deck compact得多，

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按圖放大ASUS ROG Ally實機開箱圖輯：



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另外按鍵的手感方面也是Steam Deck稍勝，尤其是Steam Deck的兩塊trackpad完全是令人愛不惜手；而ROG Ally的按鍵手感則接近Xbox手掣，回彈有少許「硬」，記者個人還是偏向PS手掣的按壓感，但這就不是誰優誰劣的問題只是個人喜好。

不過ROG Ally在握持方面也有一個優點，就是其在機背設置了兩個按鍵（預設為Mouse左掣及右掣），當拿起ROG Ally時中指和無名指就會很自然地落在這兩個機背按鍵之上，操作比Steam Deck以至Dual Sense Edge的機背鍵更順手。

ASUS ROG Ally的機背按鍵相當順手

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視覺效果遠勝Steam Deck

雖說握感是Steam Deck較優，但講到視覺效果，就是ASUS ROG Ally大勝了：ROG Ally的一大賣點是其屏幕，採用7吋IPS 1080p觸控屏幕（Steam Deck的屏幕為1280x800），支援FreeSync Premium及Dolby HDR，刷新率更是高達120Hz，單以手持模式時的視覺效果而言是遠比Steam Deck出色。除了120Hz帶來的超順滑畫面之外，屏幕的銳利度也是必須一讚，即使在7吋的屏幕上看1080p的電腦桌面畫面，所有文字、圖示及其他各種畫面都是非常清晰容易閱讀。

另外機身喇叭音質良好也是加分位。

而除了手提模式外，ROG Ally亦可透過專用ROG二合一連接及充電器接駁外置顯示、電視及控制器，變身成一部坐枱主機；亦因為ROG Ally較佳的硬件性能（AMD Ryzen Z1訖理器、AMD RDNA 3 Graphics、16GB LPDDR5 RAM ），在坐枱模式時表現會比Steam Deck優勝許多。

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可玩Game Pass是一大優勢 用途遠比遊戲機多

ASUS ROG Ally搭載Windows 11 Home Edition，實質上就是一部完整的PC，基本上你能在電腦上做到的事情，在ROG Ally上都可以做到，既可打機亦可上網睇YouTube、Netflix或是聽Spotify等。當然你也可以在ROG Ally上安裝Steam，而因為ROG Ally在硬件上比Steam Deck優勝的關係，預期一般玩起來的視覺效果和流暢度都會比Steam Deck好；當然ROG Ally並不像Steam Deck有官方支援，兼容性方面就未必比得上Steam Deck了。

有Game Pass就是讚

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另一個ASUS ROG Ally的賣點就是可玩到Game Pass，實際上因為系統使用Windows的關係已內建了Xbox App，只需登入你買了Game Pass的Xbox帳戶就可立即開玩（記者按：在Steam Deck上也不是完全玩不到Game Pass，但是需要繁複的事前工夫才玩得到）。當然因為ROG Ally是電腦，用家可安裝任何其他電腦遊戲平台如Epic Games Store、GOG、Battle.net等等，又或是直接安裝電腦版線上遊戲如《原神》、《天堂》、《崩壞：星穹鐵道》也都ok，也可以安裝PS Remote Play用來玩PS5，玩法千變萬化。

ASUS ROG Ally

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總結：趣味十足比預期中好玩 但呢個價值唔值就睇自己



ROG Ally作為一部手提PC，除了打機之外還可有許多用法，記者自己上手玩的期間也感覺這是一部很有趣的機體比預期中好玩得多；只是好玩之餘其售價亦不便宜，ROG Ally將有256GB及512GB兩個型號，分別售5,999和6,999港元，比Steam Deck貴了一倍左右，是否捨得就看玩家各自budget如何了。另外始終其搭載的系統是Windows，雖然功能多，但也有機會像是電腦一樣用久了就會「開始窒」需要重回出廠設定才能變回最初的順滑，也是一個要考慮的因素。

