《薩爾達傳說：王國之淚》推出已一個月，熱道有增無減，林克、普爾亞、加儂多夫，各個個性鮮明的角色都有其支持者，當然不得不提整個遊戲的主軸-薩爾達公主。俄羅斯美女 Cosplayer 「ashen.reina」，再次在 Instagram 中分享其薩爾達 Cosplay 作品，沒想到公主也能呈現出如此性感的一面。



來自俄羅斯的 Coser-ashen.reina，不只有姣好的外表，更是一名熱衷遊戲的玩家，因此 Cosplay 的作品，大多是與遊戲有關的主題，如《Overwatch》的D.Va、《Biohazard》的Claire、《尼爾：自動人形》的2B等。

ashen.reina Cosplay 除了樣子的還原度高外，還有一個特色，就是服裝上比較大膽。因此，ashen.reina 化身的薩爾達公主，也呈現出遊戲中沒有的性感元素。

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👇ashen.reina化身性感薩爾達公主👇

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除了 ashen.reina 在 Cosplay 薩爾達上花盡心思，玩家同樣在《薩爾達傳說：王國之淚》中腦洞大開，利用「合成玩法」創造出意想不到的高科技裝置，如旋轉木馬、坦克、戰鬥機、機械人等，能想像的都能在《薩爾達傳說：王國之淚》中找到，不能想像的也被玩家在遊戲中實現：

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