上海Gundam Base直擊1：1自由高達Gundam Seed，同場加映參觀上海Tamashii魂店｜位於上海浦東區Lalaport（啦啦寶都上海金橋）商場前，首個1:1等比例Gundam Seed的自由高達，加上場內的Gundam Base以及上海步行街的「Tamashii Nations 魂店」絕對是各位高達fans必到的朝聖之地。



早前記者因為工作關係，幾年後再度北上前往上海，難得的機會當然向多個高達迷必到的地方朝聖：包括18米高的1：1自由高達、Gundam Base以及上海步行街的Tamashii Nations 魂店。

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上海 1：1 Gundam Seed 自由高達

來到了上海浦東MITSUI SHOPPING PARK LaLaport（啦啦寶都上海金橋），就在大門前就聳立一座18米高、Gundam Seed內的自由高達，可能記者到來當天並非假日，因此不太多旅行前來拍攝、打卡，記者十分輕易便可以找到十分醒目搶眼的最佳位置拍攝。雖然這座自由高達看起來仍然十分新淨，保養得十分好，但正下方的「演出時間表」已經「甩皮甩骨」，實在有點令人驚訝。不過無論如何，這裡都非常值得各位高達迷前來拍攝打卡。

1：1 的自由高達聳立在上海（林勇 攝）

每日不同時間都會有與場外屏幕互動的燈光演出，不過時間表已經「甩皮甩骨」，不知多久沒有人整理。

Gundam Seed 自由高達

上海Gundam Base Lalaport店

作為首間設於上海的高達官方旗艦店，內裡當然大量高達模型及周邊玩具以供選擇，當中還有不少中國特有專賣的產品，如Gundam Seed的自由高達 Full Mechanics（原色或透明色）及RG版等，還有不少曾在香港熱炒的《水星的魔女》模型，都可以在這裡找得到（當然人民幣價，比日圓稍貴）。在場內還有不少高達情景模型展出，包括可各fans滿足。

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上海Gundam Base Lalaport店前往的方法就有點麻煩，因為沒有地鐵直接到達，需要於地鐵9號線的「台儿庄路」站步行大約900m才可到達。（地址：上海市浦東新區新金橋路738號LaLaport）

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上海Tamashii Nations Shanghai 「魂」專門店

來到上海除了要來與自由高達拍攝外，當然還要前往步行街的Tamashii Nations Shanghai魂專門店，其實與日本的「魂店」分別不太大，都是有不少高達、幪面超人、鬼滅之刃、One Piece等模型玩具、真骨雕等。但因為只是在上海步行街，旅行區易於前往，都值得大家前往。（地址：上海市黃浦區南京東路340號 百聯ZX創趣場 L1）

位於上海步行街的Tamashii Nations 專門店