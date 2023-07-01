《我推的孩子》2期製作決定｜《我推》（推しの子）第1季剛播完，已馬上公布開拍第2期動畫！新slogan是「謊言是娛樂圈的武器」！官方公開由阿庫亞、露比兄妹為主角的概念插圖！



下季劇情進度預測

從中可見下季重心將會是「新生B小町」三人女團，她們將會參加另外會見到黑川赤音手執劇本，似乎赤音、有馬、阿庫亞參演漫畫改篇舞台劇《東京Blade》的章節在下季也會佔很重分量，當中可以看到日本將動漫作品改篇成舞台劇的幕後秘史！究竟作者一句「唔like」會引發甚麼大災難？下集話你知。

《我推的孩子》（推しの子）由阿庫亞、露比兄妹為主角的概念插圖

赤音、有馬、阿庫亞參演漫畫改篇舞台劇《東京Blade》的章節在下季也會佔很重分量



赤音、有馬、阿庫亞參演漫畫改篇舞台劇《東京Blade》的章節在下季也會佔很重分量

與阿庫亞、露比兄妹身世有關的人出場，可能將會是2期尾聲的高潮。由於不想被罵是原作黨劇透動畫派，角色先打格仔。

與阿庫亞、露比兄妹身世有關的人出場，可能將會是2期尾聲的高潮

《我推的孩子》第2期開拍紀念短片截圖

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YOASOBI主唱《IDOL》太神！憂無人敢接手唱下季op

《我推》動畫的收視說不上非常高，但是由2人樂團YOASOBI主唱的opening開場曲《IDOL》，MV在YouTube 截至5月中已累積1億萬次觀看紀錄！網民笑言：「邊個敢接手唱下季主題曲呢？唔怕被YOASOBI公開處刑咩？」

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此言非誇張，《IDOL》除了日本的Oricon串流榜冠軍五連冠，刷新史上最快破億的單曲紀錄，超越BTS以6星期破億作品《Butter》。更殺入billboard、MTV等全球人氣指標榜的10大位置，打破樂壇紀錄！《高達水星的魔女》同樣由YOASOBI主唱第1季OP《祝福》，YouTube點播率5千900萬次，唱到街知巷聞。而第2季由網絡走紅的Sony幪面歌手Yama接手，作品《slash》僅得102萬點擊，唔怕貨比貨，一比就……