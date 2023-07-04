原神新PV致終幕的歡宴突發公開卻在內地炎上：誰想要黑絲小男孩｜在全球紅得發紫的跨平台手機遊戲《原神》最近突發公開全新劇情角色展示影片「致終幕的歡宴」，因為一口公開了多位將於接下來實裝的新地區、新版本中登場的角色而引起玩家轟動；然而影片公開後卻在內地「炎上」、遭到大量負評。



新地區「楓丹」劇情角色展示影片「致終幕的歡宴」公開

《原神》昨日無預告地公開了將於遊戲4.0版本中實裝的新地區「楓丹」的全新劇情角色影片「致終幕的歡宴」，影片中一口氣公開了9位將於楓丹地區出場的新角色，同時配音陣容也依舊豪華，有小野大輔、神谷浩史、水瀨祈、石川由衣等一線實力派聲優坐陣，使得影片一公開之下震撼整個原神玩家社群，玩家們紛紛討論新角色的設計及劇情走向。

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內地網民炎上反對和諧 指應用手術將「連體奶」分開

在日本和歐美地區的反應均十分熱烈，但那邊廂內地玩家的反應卻不算理想；在內地大型遊戲論壇「NGA」上就有大量玩家發文炮轟楓丹新角色的設計。其中一個最主要的「炎上」位是新角色「娜維婭」的造型，明明擁有傲人上圍；但是正中間的「事業線」卻完全消失不見；雖然米哈遊已「巧妙」地用胸飾遮住事業線的位置，但始終無法完全掩蓋兩個乳房被合體成一個的表現。

合二為一的胸部。https://www.youtube.com/watch?v=9SbgmM3mSps

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有內地網民發文笑指應該要用手術將其再分開為兩個；也有網民將圖片以Photoshop加工，示範一個「正確」的胸部應如何繪畫：

https://ngabbs.com/read.php?tid=36884265

另一角色「林尼」的設計也備受承議，有內地網民指其角色設定為少年男性魔術師，但卻穿上吊帶黑絲和露背裝，看起來完全不像魔術師，反而像是身穿情趣穿著男娼；在內地遊戲論壇NGA中就有多個炮轟林尼設計的帖子，以至有人表示希望林尼不要進入普池（因為進入普池的角色有機會有抽限池時「歪到」），否則抽到的話會直接刪遊退坑。

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內地對動漫遊戲的規管向來較為嚴格，除了《原神》以外許多日系遊戲如《碧藍航線》的中國版都限制了裸露表現，尤其是對「事業線」監管尤其嚴格，經常都會有遊戲的立繪被要求「封胸」，如《Fate/Grand Order》FGO的中國服便多次修改角色名字及立繪。《原神》中也有數位角色在推出之後修改服裝設計。

有玩家慨嘆以往《原神》的角色不少是遊戲推出之前已經設計好，因此影響相對較少；但來到最新地區楓丹之後新角色的設計便明顯受到「和諧」的影響。

也有玩家指出《原神》女玩家比例越來越高，而不少激進女玩家對女角色的露出度十分敏感，已經是去到影響整個遊戲的角色設計方向的程度。如當年「申鶴」推出時就在內地被女玩家「出征」過；但同時這些女玩家卻對美型男或少年角色表現露骨的喜好，尤其是對坦胸露臂的美男子或穿短褲的少年表現興奮，十分雙標。

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而她們的消費力也絕不比男玩家低、甚至往往比較為精打細算的宅宅捨得課金，見到喜歡的男角往往都會「抽好抽滿」。在玩家消費力加上中國政策壓力下，《原神》女角越來越「不色」、「不媚宅」也是無可奈可。

有玩家慨嘆大概永遠無法在原神中見到事業線了。https://bbs.nga.cn/read.php?tid=36882884

也有玩家慨嘆《原神》推出早期因抄襲、資安等問題風評不佳時，是喜愛二次元和角色的宅男們對其不離不棄、不少人都是因為看上早期角色如刻晴、莫娜的設計才入坑；但遊戲發展到今時今日的在全球大成功的熱度後，產出的內容卻越來越不迎合宅宅的口味了。雖說遊戲除了角色之外還有許多其他內容，但對於宅宅而言，始終角色合口味才是最重要的。